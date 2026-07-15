Friedrich Merz alerte sur les éventuelles reprises d'usines par les chinois

Des usines automobiles allemandes vont-elles être reprises par des constructeurs chinois ? L'avenir nous le dira, mais le chancelier allemand Friedrich Merz ne s'y oppose pas.

Interrogé à ce sujet à Berlin lors d'une conférence de presse, le dirigeant conservateur a déclaré que la décision revenait aux entreprises concernées.

La question est brûlante pour le groupe Volkswagen, qui a ouvert récemment la voie à 50 000 suppressions d'emplois supplémentaires – soit 100 000 au total – et réfléchit à fermer des sites.

"J'y vois une solution de dernier recours, et non une réponse aux problèmes structurels", a commenté le chancelier, interrogé sur les reprises éventuelles d'usine par des groupes chinois.

"Mais ce n'est pas une question que la politique doit trancher, c'est une décision qui incombe aux entreprises", selon lui.

Dans une note interne, le patron du premier constructeur européen Oliver Blume a déclaré que des "solutions intelligentes" étaient préférables à la fermeture d'usines, mais a ajouté que l'avenir de quatre sites ne pouvait être garanti.

"Des pratiques commerciales déloyales"

Friedrich Merz a en outre critiqué la politique monétaire de Pékin, accusé de doper déloyalement ses exportations au détriment de l'Allemagne et de l'Europe.

"D'un point de vue européen [...], nous ne pouvons pas accepter durablement de nous engager dans une concurrence où nous avons en face une monnaie sous-évaluée de 25 à 30 %", a-t-il expliqué.

"Si cela n'est pas corrigé, nous en subirons toujours les conséquences négatives, via des importations très élevées, des produits subventionnés et au bout du compte via les prix", soutient Friedrich Merz.

Dans un communiqué, la fédération allemande de la construction de machines VDMA a demandé à Berlin et à Bruxelles d'agir contre les "pratiques commerciales déloyales" de la Chine. (avec AFP)