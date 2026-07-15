Volkswagen veut taper dans le mille avec l’ID. Cross

La gamme électrique de Volkswagen s’étoffe avec l’ID. Cross. Ce SUV du segment B, déclinaison surélevée de l’ID. Polo, mise sur un prix d’appel de 28 000 euros et sur un bagage technique lui permettant d’atteindre 427 km d’autonomie.

Volkswagen dévoile l'ID. Cross, version surélevée de l'ID. Polo. ©Volkswagen

Les quatre modèles de la nouvelle vague électrique du groupe Volkswagen sont enfin connus. Aux Skoda Epiq, Cupra Raval et Volkswagen ID. Polo, vient désormais s’ajouter le VW ID. Cross. Ce SUV du segment B est disponible à la commande dès le 15 juillet 2026, tout du moins sur une partie de la gamme.

Qu’attendre de ce modèle ? Sur le plan technique, il n’apporte rien de réellement nouveau. Il emprunte les mêmes motorisations et batteries que ses compères évoqués auparavant, reposant eux aussi sur la plateforme MEB+. Trois niveaux de puissance (116, 135 et 211 ch) sont au programme, et deux capacités de batterie (37 et 52 kWh).

Jusqu'à 427 km d'autonomie

La version de 211 ch associée à la batterie de 52 kWh est celle ouverte à la commande, en finitions Life et Style, respectivement à partir de 37 800 et 41 650 euros. Dans cette configuration, l’ID. Cross affiche une autonomie maximale de 427 km, dans la moyenne de sa catégorie. Un peu moins que l’Epiq (440 km) ou que l’ID. Polo (455 km), certes plus basse et donc plus aérodynamique.

Pour la recharge rapide à 80 %, comptez entre 23 et 24 minutes selon la taille de la batterie. Volkswagen annonce une puissance de charge maximale de 105 kW.

En termes de dimensions, ce dernier-né de la gamme ID pointe à 4 153 mm de longueur et 1 794 mm de largeur, pour un empattement de 2 601 mm. Il est légèrement plus volumineux qu’un T-Cross, ce qui lui permet de proposer un plus grand coffre (475 l, +20 l).

Entrée de gamme à 28 000 euros

À bord, l’ID. Cross est très proche de l’ID. Polo, tant en termes de présentation que d’équipements. On retrouve sans surprise l’écran central de 12,9 pouces et le combiné numérique de 10,25 pouces. Viennent s’ajouter des équipements comme la fonction V2L (vehicle-to-load) ou le one pedal driving.

L’ensemble de la gamme sera ouvert à la commande en octobre prochain. Il sera alors possible de mettre la main sur la version 116 ch associée à la batterie de 37 kWh, annoncée à partir de 28 000 euros.