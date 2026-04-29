Volkswagen revient à l’essentiel avec son ID. Polo

Quelques jours après la présentation de l’ID.3 Neo, Volkswagen lève le voile sur sa nouvelle ID. Polo. Cette citadine 100 % électrique d'une autonomie maximale de 455 km veut concurrencer la Renault 5 E-Tech, avec un ticket d’entrée fixé à 24 995 euros.

La version de l'ID. Polo sous la barre des 25 000 euros ne sera disponible à la commande qu'en juillet 2026. ©Volkswagen

Préfigurée par le concept ID.2all et présentée au public en livrée camouflage lors du salon de Munich 2025, la Volkswagen ID. Polo se dévoile enfin dans sa version de série. La nouvelle citadine 100 % électrique du constructeur allemand, qui devait initialement s’appeler ID.2, va finalement capitaliser sur le nom d'un modèle déjà existant et à la notoriété déjà bien établie.

Lancée en 1975, la Volkswagen Polo s’est en effet écoulée à plus de vingt millions d’exemplaires dans le monde, à travers six générations. Si l’actuelle Polo thermique va poursuivre sa carrière, elle sera dorénavant épaulée par une variante 100 % électrique. "Avec l'ID. Polo, nous faisons entrer un modèle phare de Volkswagen dans l'ère de l'électromobilité", se réjouit Thomas Schäfer, le patron de la marque.

L’ID. Polo marque donc le début d’une nouvelle stratégie pour les futurs véhicules 100 % électriques de Volkswagen, dont les ventes sont objectivement loin d’être à la hauteur des ambitions du constructeur. Après cette citadine, concurrente de la Renault 5 E-Tech, viendra d’ailleurs un SUV, l’ID. Cross, un alter ego à batterie du T-Cross thermique, qui sera présenté en fin d’année 2026.

Un style plus unanime

Si l’actuelle gamme ID. de Volkswagen n’a pas atteint les objectifs, ce n’est pas uniquement à cause des dénominations. Le style des productions à batterie de la marque était souvent pointé du doigt, jugé comme trop éloigné de son héritage thermique.

Avec l’ID. Polo, Volkswagen semble avoir corrigé le tir puisqu’elle adopte une silhouette proche de la Polo thermique. La citadine 100 % électrique inaugure en effet le nouveau langage stylistique de la marque, baptisé "Pure Positive", caractérisé par des proportions équilibrées et des lignes claires.

Sur la finition haut de gamme, la calandre de l’ID. Polo peut d’ailleurs être équipée d’un bandeau lumineux à LED reliant les feux, et d’un logo lui aussi éclairé. Des caractéristiques que l’on retrouve également à l’arrière de la voiture, avec encore une fois le logo illuminé, mais aussi des feux qui offrent un rendu 3D.

En termes de dimensions, l’ID. Polo affiche une longueur de 4,05 m, une largeur de 1,82 m et une hauteur de 1,53 m. Son empattement atteint de son côté 2,6 m.

Le retour des boutons physiques

Critiqués pour leur manque d’ergonomie, les habitacles des récentes production de la marque avaient progressivement laissé tomber les commandes physiques, au profit du tout tactile. Mais Volkswagen semble avoir pris en compte les remarques de ses clients et s’apprête à faire marche arrière avec l’ID. Polo.

La citadine réintroduit certain boutons physiques, situées sous l’écran tactile central, avec notamment les fonctions de climatisation, de dégivrage du pare-brise ou encore d'activation des feux de détresse. Une petite molette pour régler le volume du système audio est également visible sur la console centrale. Sur le volant, les touches à retour haptique sont aussi supprimées, remplacées par de vrais boutons physiques.

Mais si Volkswagen fait marche arrière pour ce qui est des commandes physiques, la marque ne renonce pas pour autant aux écrans. L’habitacle de l’ID. Polo reste en effet dans l’air du temps, avec un grand écran central tactile de 13 pouces pour le système d’infodivertissement, complété par un second écran pour l’instrumentation numérique, situé derrière le volant. Cette dalle de 10,25 pouces peut par ailleurs afficher un mode rétro, rappelant le tableau de bord de la première génération de la Golf.

Plus polyvalente que son équivalente thermique, l'ID. Polo offre à bord davantage d’espace à ses passagers. La citadine impressionne également par l'optimisation de l'espace utile, avec notamment la capacité du coffre qui augmente de 25 %, passant de 351 à 441 l (ou 1240 l avec la banquette arrière rabattue). Un volume de coffre qui est bien supérieur à celui de la Volkswagen ID.3 Neo (385 l) présentée quelques jours plus tôt et qui est pourtant dans le segment supérieur !

Sous les 25 000 euros (mais pas tout de suite)

Basée sur la nouvelle plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, l’ID. Polo devient donc le deuxième modèle à inaugurer cette architecture après le Cupra Raval, tandis que les futurs Skoda Epiq et Volkswagen ID. Cross emboiteront le pas. La citadine 100 % électrique est donc disponible avec trois niveaux de puissances : 116, 135 ou 211 ch.

Les deux premières versions sont dotées d’une petite batterie LFP d'une capacité nette de 37 kWh, permettant de réaliser jusqu’à 329 km. Volkswagen annonce un temps de charge pour passer de 10 à 80 % d'environ 23 minutes sur une borne de recharge rapide.

La version la plus puissante sera de son côté alimentée par une batterie NMC de 52 kWh (nets), qui offre une autonomie maximale de 455 km. Ici, il faudra compter environ 24 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne de recharge rapide.

Disponible en trois niveaux de finition, Trend, Life et Style, la Volkswagen ID. Polo n’est pour l’instant proposée à la commande qu’avec la motorisation de 211 ch (et donc la grosse batterie), pour des tarifs débutant à 35 820 euros. Les premières livraisons interviendront dans le courant du mois de septembre 2026.

Il faudra donc attendre le mois de juillet 2026 pour pouvoir commander les autres variantes de motorisations et dotations d'équipements, dont le ticket d’entrée est fixé à 24 995 euros.