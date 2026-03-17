Volkswagen donne le prix de sa future ID. Cross

Publié le 17 mars 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

La gamme électrique de Volkswagen s’enrichira à l’automne 2026 avec l’arrivée de l’ID. Cross, version surélevée de l’ID. Polo. La marque en dit plus sur le tarif d’entrée de gamme et sur les principaux éléments techniques.

Volkswagen annonce le prix d'entrée de gamme de l'ID. Cross. ©Volkswagen

Volkswagen en dit plus sur son offensive électrique sur le segment B. En l’occurrence sur l’ID. Cross. Ce modèle, version surélevée de l’ID. Polo, est annoncé pour l’automne 2026. À quelques mois donc de sa commercialisation, la marque partage une partie du contenu technique et le positionnement tarifaire. L’ID. Cross sera proposé à partir de 28 000 euros environ. Un prix de départ légèrement inférieur à celui de la Renault 4 E-Tech, l’une de ses principales rivales, qui démarre à 29 990 euros dans sa version d’entrée de gamme avec une batterie de 40 kWh. Deux batteries de 37 et 52 kWh Le SUV urbain de Volkswagen arrivera quant à lui avec des batteries de 37 et 52 kWh. Volkswagen ne communique pas, à ce stade, les autonomies associées. Concernant la vitesse de recharge, la petite batterie acceptera jusqu’à 90 kW en courant continu, contre 105 kW pour la grande. Sous le capot, trois motorisations de 85 (116 ch), 99 (135 ch) et 155 kW (211 ch) seront proposées. La marque allemande lève enfin le voile sur les mensurations de l’ID. Cross. Sa longueur est de 4 153 mm pour un empattement de 2 601 mm. Le volume de coffre atteint 475 l (1 340 l avec les sièges rabattus), à quoi viennent s’ajouter 22 l du frunk avant. Reste maintenant à découvrir son look définitif. Une question de semaines. En attendant, Volkswagen diffuse une série de clichés montrant le véhicule évoluant dans les rues d'Amsterdam, aux Pays-Bas, avec un camouflage somme toute assez léger.

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