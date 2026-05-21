Skoda Epiq : le petit SUV électrique qui voit grand

Skoda élargit sa gamme électrique par le bas avec l’Epiq. Très prometteur, ce SUV urbain mise sur une habitabilité généreuse et une autonomie allant jusqu’à 440 km. Le tout, à des tarifs proches du thermique, comme en témoigne son ticket d’entrée à 26 470 euros.

Attendu dans les concessions françaises en septembre 2026, le Skoda Epiq sera facturé à partir de 26 470 euros, quand son équivalent thermique, le Kamiq, affiche un ticket d'entrée fixe à 25 780 euros. ©Skoda

Un SUV 100 % électrique au prix d’un thermique ? Voici le pari que s’est lancé Skoda avec son nouvel Epiq. Dévoilé lors du salon de Munich 2025 sous la forme d'un concept car, puis un peu plus tard en livrée camouflage, le SUV urbain du constructeur tchèque se montre enfin dans sa version de série.

Il rejoint donc la gamme 100 % électrique de Skoda, jusqu’alors composée de l’Enyaq (et de sa version coupée) et de l’Elroq. Un grand SUV à sept places, qui prendra le nom de Peaq, viendra également compléter l’offre électrique de la marque en fin d’année 2026.

Attendu dans les concessions françaises en septembre prochain, l’Epiq s’annonce très prometteur. Outre les prestations proposées, le petit SUV tchèque se distingue également par son positionnement tarifaire très attractif. Le Skoda Epiq affiche en effet un ticket d’entrée à 26 470 euros, quand son équivalent thermique, le Kamiq, est commercialisé à partir de 25 780 euros.

Une habitabilité très généreuse

Positionné en dessous de l’Elroq dans la gamme, le Skoda Epiq adopte un format plus compact avec une longueur de 4,17 m, soit 32 cm de moins que son grand frère. Avec ses 1,80 m de large et 1,62 m de haut, il conserve également des dimensions plutôt contenues.

Côté design, sa version de série affiche une allure très proche du concept car, révélé en septembre dernier à Munich. Il se distingue notamment par des lignes épurées et inaugure à l’arrière la nouvelle signature lumineuse en forme de "T", qui caractérisera également les futurs SUV de la marque.

À l’intérieur, le Skoda Epiq ne fait pas dans la fioriture et propose un habitacle simple et minimaliste. La planche de bord intègre un combiné d’instrumentation numérique de 5,3 pouces, complété par un large écran central tactile de 13 pouces pour le système d’infodivertissement.

Enfin, le SUV urbain offre un habitacle spacieux compte tenu de son gabarit compact. Les passagers profitent d’un espace généreux, y compris au niveau des places arrière, tandis que son volume de coffre peut atteindre jusqu’à 475 l, soit 5 l de plus que l’Elroq ! Notez qu’à partir de 2027, un petit frunk viendra également s'ajouter à l’avant, permettant d’y stocker le câble de recharge.

Jusqu’à 440 km d’autonomie

Basée sur la nouvelle plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, le Skoda Epiq devient donc le troisième modèle à inaugurer cette architecture après le Cupra Raval et la Volkswagen ID. Polo, tandis que le futur ID. Cross leur emboîtera le pas d’ici à la fin de l’année 2026.

La gamme du SUV urbain 100 % électrique se décline en trois niveaux de puissance : 116, 135 ou 211 ch. Les deux versions (baptisées 35 et 40) sont toutes les deux équipées d’une petite batterie LFP d'une capacité nette de 37 kWh, leur permettant de réaliser jusqu’à 310 km entre deux recharges.

Enfin, la version 55 vient chapeauter la gamme de l’Epiq et sera de son côté alimentée par une batterie NMC de 52 kWh (nets), qui offre une autonomie maximale de 440 km. En ce qui concerne la recharge, comptez un minimum de 24 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne de recharge rapide (pour la version 40).

Fabriquée dans l'usine de Pampelune, en Espagne, le Skoda Epiq pourra donc prétendre à l’écoscore. Comme énoncé auparavant, il est facturé à partir de 26 470 euros en entrée de gamme (la version 35), hors bonus. Les versions 40 et 55 sont quant à elles respectivement proposées à partir de 29 750 et de 34 150 euros.