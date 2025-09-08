Skoda Epiq, le crossover électrique à 25 000 euros
Publié le 8 septembre 2025
L’électrique au prix du thermique. Voici la promesse de Skoda pour son futur crossover urbain : l’Epiq. Dévoilé sous forme de concept lors du salon de Munich, ce prochain membre de la famille électrique sera proposé à partir de 25 000 euros environ, à l’instar du Kamiq, son équivalent thermique déjà au catalogue.
L’Epiq entrera en production mi-2026 dans l’usine Volkswagen Navarra en Espagne. Il reposera sur la plateforme électrique MEB+ perfectionnée. La même que celle mobilisée pour ses cousins également présentés à Munich, à savoir les Volkswagen ID. Cross Concept et ID. Polo, ainsi que le Cupra Raval. Ces différents modèles disposeront toutefois de caractéristiques "très différentes et spécifiques", prévient le groupe VW.
425 km d'autonomie
"Avec l'Epiq, nous franchissons une nouvelle étape pour faire des voitures électriques un choix pratique et convaincant pour les conducteurs quotidiens", annonce Klaus Zellmer, PDG de Skoda. Outre son prix attractif, le futur B-SUV pourra compter sur son format compact (moins de 4,10 m de long), son autonomie (425 km) et son volume de coffre (475 l). Tout en affichant les nouvelles orientations stylistiques de la marque tchèque.
"Il incarne l'essence même de Skoda : un design moderne et solide, un intérieur spacieux dans un format compact, des interfaces numériques intuitives et conviviales, et des détails Simply Clever qui garantissent une expérience fluide, le tout à un prix attractif", poursuit Klaus Zellmer.
