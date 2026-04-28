Jean‑Pierre Diernaz confirmé à la tête de General Motors Europe

Le constructeur américain annonce la nomination de Jean‑Pierre Diernaz au poste de président directeur général de General Motors Europe. Il occupait cette fonction par intérim ces derniers mois et continuera parallèlement d’assumer le rôle de directeur marketing pour la région.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean‑Pierre Diernaz aura notamment pour mission de soutenir le retour de Cadillac en Europe avec un portefeuille 100 % électrique. ©GM

Après avoir assuré la fonction par intérim, Jean‑Pierre Diernaz est confirmé au poste de président directeur général de General Motors Europe. En parallèle, il conserve également ses responsabilités de directeur marketing pour le continent.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie automobile, il occupait, avant de rejoindre General Motors en 2024, le poste de senior vice-président chez MotorK, une entreprise technologique spécialisée dans la digitalisation du retail automobile.

Auparavant, il a exercé plusieurs fonctions de direction chez Nissan, en dernier lieu comme vice-président du marketing pour l’Europe, après avoir dirigé la business unit des véhicules électriques pour la même région et la direction marketing de la marque Infiniti pour la zone EMEA.

Relancer la marque Cadillac en Europe

Dans ses nouvelles fonctions, Jean‑Pierre Diernaz aura pour mission de déployer la stratégie de General Motors en Europe, de consolider le positionnement des marques et d’accélérer la croissance commerciale dans l’ensemble de la région.

Cette dynamique s’appuiera notamment sur la mise en place progressive de réseaux de distribution partenaires, pour lesquels des discussions sont actuellement engagées sur les marchés clés.

La nomination de Jean-Pierre Diernaz intervient à un moment clé pour General Motors en Europe, alors que Cadillac accélère son retour sur le continent avec un portefeuille 100 % électrique et que les programmes en Formule 1 et en Championnat du monde d’endurance (WEC) ancrent encore davantage la présence de la marque dans le sport automobile mondial.

"Je suis honoré de prendre la direction de General Motors Europe à un moment aussi stratégique pour notre industrie. Nous avons une opportunité unique de renforcer l’attractivité de nos marques en Europe, en combinant une vision claire du luxe, une expérience client de haut niveau et une exécution disciplinée", a déclaré Jean‑Pierre Diernaz dans un communiqué.

Qui poursuit : "Avec nos équipes et nos partenaires, notre priorité sera de bâtir une croissance durable, en plaçant les clients au cœur de chacune de nos décisions et en tirant pleinement parti des nouvelles attentes de mobilité sur le continent."