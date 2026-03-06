Formule 1 : Audi et Cadillac sur la grille de départ

Les amateurs de sport automobile attendaient avec impatience le coup d’envoi de la saison 2026 de Formule 1. Celle-ci a officiellement débuté ce vendredi 6 mars 2026, à Melbourne, avec les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Australie. Et pour la première fois depuis 2016, ce ne sont pas dix mais bien onze écuries que les spectateurs ont pu suivre à travers leur écran. Et donc un total de 22 pilotes.

Les regards étaient logiquement tournés vers les deux nouvelles équipes : Audi et Cadillac. Les deux constructeurs font cette saison leurs débuts en tant qu’écuries dans la catégorie reine du sport automobile. Ils disputeront donc leur première course lors du Grand Prix d'Australie ce dimanche 8 mars 2026 à 15h00.

Pour y participer, Audi a fait le choix de racheter la totalité de l’écurie Sauber, récupérant ainsi les deux anciens pilotes, Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg. La marque aux anneaux a décidé de développer son moteur maison et vise à être en mesure de concourir pour les titres mondiaux de Formule 1 dès 2030.

À l’inverse, Cadillac a choisi d’équiper sa monoplace d’un moteur Ferrari. L’écurie américaine prévoit néanmoins de concevoir son propre groupe motopropulseur dès 2029. Bien que soutenu par le groupe General Motors, Cadillac a préféré partir d’une feuille blanche pour son arrivée en F1, devenant ainsi la onzième équipe de la grille.

Pour se battre aux côtés d’écuries historiques, telles que Ferrari, Mercedes-Benz, Alpine (ex Renault), Redbull, ou encore McLaren, les champions en titre, elle pourra néanmoins compter sur l’expérience de ses pilotes, Valtteri Bottas et Sergio Perez, tous deux vice-champions du monde de Formule 1.

Outre l’arrivée de ces deux nouvelles équipes, la saison 2026 de Formule 1 introduit également une nouvelle réglementation, caractérisée notamment par une inédite configuration des moteurs. Le bloc motopropulseur V6 turbo-hybride de 1,6 l est conservé, mais il doit désormais fournir 50 % de sa puissance via le moteur thermique et 50 % via l’énergie électrique stockée dans les batteries. Un changement majeur qui doit conduire la discipline à son objectif de neutralité carbone en 2030.