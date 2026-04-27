Cure de jouvence pour l'Audi Q4 e-tron

Lancé en 2021, l’Audi Q4 e-tron bénéficie d'un gros restylage avant son renouvellement prévu en 2028. Au programme : un intérieur remanié, des temps de recharge améliorés et une autonomie accrue pouvant atteindre jusqu’à 595 kilomètres. Attendu à l’été 2026, le SUV 100 % électrique affiche désormais un ticket d’entrée fixé à 45 990 euros.

En France, l'Audi Q4 e-tron est désormais disponible avec une plus petite batterie de 63 kWh (bruts), permettant donc de faire baisser la facture de 1 000 euros, à 45 990 euros. ©Audi

En attendant une nouvelle génération prévue pour 2028, l’Audi Q4 e-tron passe une seconde fois par la case restylage. Lancés en 2021, le SUV 100 % électrique, et sa déclinaison coupé dite "Sportback", avaient déjà bénéficié d’une légère mise à jour en 2022, avec quelques évolutions techniques à la clé.

Résultat, l’Audi Q4 e-tron continue de bien se vendre. En France, au premier trimestre 2026, il s’écoulait encore à 1 887 exemplaires (977 pour le SUV et 910 pour la version Sportback), contre 1 771 un an plus tôt (+ 6,6 %).

Ce nouveau restylage devrait lui offrir encore quelques belles années commerciales. De quoi rester dans la course face au BMW iX1, qui a aussi subi une mise à jour en début d’année, et surtout face au nouveau Mercedes-Benz GLA 100 % électrique, qui sera, de son côté, présenté en fin d’année 2026.

Un habitacle modernisé

Les évolutions extérieures de ce restylage restent plutôt discrètes. On relève toutefois l’apparition de nouveaux éléments aérodynamiques, avec des entrées d’air redessinées, tandis que la calandre de l’Audi Q4 e-tron adopte désormais une teinte assortie à la carrosserie. Enfin, les feux du SUV 100 % électrique ont également été retravaillés, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

C’est donc dans l’habitacle qu’Audi a concentré l’essentiel des évolutions de son modèle, avec désormais plus de technologies embarquées. Comme sur les dernières productions de la marque allemande, on y retrouve un écran de 11,9 pouces de diagonale pour l’instrumentation numérique, accompagné d’un écran central tactile de 12,8 pouces. Enfin, Audi complète ce festival numérique avec un autre écran de 12 pouces disponible en option pour le passager.

Pas de changement à relever au niveau de l’habitabilité. L’espace offert aux occupants des places arrière reste très correct, tandis que le volume de coffre culmine à 515 l, voire jusqu’à 1 487 l une fois la banquette arrière rabattue.

Jusqu’à 595 km d’autonomie

Si l’Audi Q4 e-tron reste basé sur une architecture 400 V, il est désormais équipé, pour la première fois en France, d’une plus petite batterie de 63 kWh (bruts). Celle-ci permet au SUV 100 % électrique de parcourir jusqu’à 452 km sur la version Sportback (442 km en carrosserie SUV), et donc de faire baisser la facture de 1 000 euros.

La grosse batterie de 82 kWh (bruts) reste inchangée mais une meilleure utilisation de cette dernière permet de faire grimper l’autonomie jusqu’à 595 km en version Sportback (582 km en SUV), soit un gain allant jusqu’à 37 km par rapport à l’ancienne mouture.

En entrée de gamme, l’Audi Q4 e-tron embarque toujours un moteur de 204 ch, tandis que la puissance grimpe à 286 ch sur la version Performance, et même jusqu’à 340 ch en transmission intégrale (Quattro). Le rayon d’action passe ici à 556 km, soit une hausse de 28 km.

L’Audi Q4 e‑tron est le premier modèle de la marque à proposer la recharge bidirectionnelle. D’ailleurs, les temps de recharge pour la grosse batterie diminuent grâce à une puissance de charge qui passe de 175 kW à 185 kW en courant continu (DC). Le 10 à 80 % est désormais atteint en seulement 28 minutes sur une borne rapide et jusqu’à 185 km d’autonomie peuvent ainsi être récupérés en dix minutes.

Attendu en France à l’été 2026, le nouvel Audi Q4 e‑tron équipé de la batterie de 63 kWh est proposé à partir de 45 990 euros, tandis que les tarifs du SUV avec l’accu de 82 kWh débutent toujours à 46 990 euros. Les deux devraient être éligibles à l’écoscore. La version quattro performance, chapeautant la gamme, est quant à elle disponible à partir de 59 990 euros. Les déclinaisons Sportback font toujours l’objet d’un surcoût de 2 000 euros (sur les finitions Business Executive et S line).