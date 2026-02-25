Audi casse les prix de son Q6 e-tron

L’Audi Q6 e-tron bénéficie d’un repositionnement tarifaire pour rester compétitif face à l’arrivée des nouveaux BMW iX3 et Mercedes-Benz GLC EQ. Le SUV 100 % électrique de la marque aux anneaux voit ses tarifs baisser jusqu’à 7 000 euros, tandis que sa version équipée de la petite batterie est retirée du catalogue en raison d’une faible demande.

L'Audi Q6 e-tron voit son prix catalogue baisser jusqu'à 7 000 euros. ©Audi

Lancé en fin d’année 2024, l’Audi Q6 e-tron voit déjà ses prix baisser au catalogue. Le SUV 100 % électrique du constructeur allemand et sa variante Sportback viennent en effet de bénéficier d’un repositionnement tarifaire pour rester compétitifs en prévision de l’arrivée prochaine de nouveaux concurrents, BMW iX3 et Mercedes-Benz GLC EQ en première ligne.

D’abord, la version d’entrée de gamme, qui associe un moteur de 251 ch à une batterie de 83 kWh, est retirée du catalogue en raison d’une très faible demande. Seules les versions équipées de la grosse batterie de 100 kWh (94,9 kWh bruts) sont ainsi toujours disponibles à la commande.

L’Audi Q6 e-tron Performance, qui assure le plus gros des ventes, voit quant à lui ses tarifs chuter jusqu’à 7 000 euros (en finition S line), soit une baisse de 8,6 %. Le ticket d’entrée est désormais fixé à 70 900 euros en finition Design et grimpe à 74 500 euros pour la S line, alors que la version Performance réclamait jusqu’alors un minimum de 77 400 euros. Pour rappel, dans cette configuration, le SUV 100 % électrique d’Audi affiche une puissance de 306 ch et une autonomie maximale de 639 km.

Le BMX iX3 et le Mercedes-Benz GLC EQ restent 5 000 euros moins chers

Sa version quatre roues motrices profite également de la même remise allant jusqu’à 7 000 euros (-8 %) et voit en plus sa puissance cumulée augmenter de 41 ch, pour atteindre 428 ch. L’Audi Q6 e-tron Quattro, qui peut parcourir jusqu’à 627 km entre deux recharges, est ainsi désormais facturé à partir de 76 950 euros (en finition Design) contre 83 450 euros auparavant.

La marque aux anneaux lance également une nouvelle série spéciale pour sa version en transmission intégrale. Baptisée Competition, cette nouvelle finition, uniquement proposée sur l’Audi Q6 e-tron Quattro donc, affiche un prix catalogue de 81 950 euros, soit 1 400 euros de plus que la S line. Elle est en revanche bien mieux équipée, avec notamment un toit ouvrant panoramique, des jantes Audi Sport de 20 pouces ou encore un vitrage acoustique à l’avant.

Avec ces multiples repositionnements tarifaires, Audi souhaite donc anticiper le lancement du BMW iX3. Attendu dans les concessions françaises en mars 2026, le SUV 100 % électrique du constructeur bavarois s’annonce très prometteur et offre des prestations que le Q6 e-tron ne propose pas : autonomie de 805 km maximum et jusqu’à 400 kW en charge (270 kW pour le Q6 E-tron), pour un 10 à 80 % réalisé en 21 minutes.

D’autant que pour son lancement, le nouveau iX3 sera uniquement proposé dans une version quatre roues motrices 50 xDrive, animée par deux moteurs électriques délivrant ensemble une puissance de 469 ch et un couple de 645 Nm. Il affiche ainsi un ticket d'entrée à 71 950 euros, pour le premier niveau de finition et atteint 78 250 euros en finition M Sport Pro. En transmission intégrale, le BMX iX3 50 xDrive est donc 5 000 euros moins cher que l’Audi Q6 e-tron Quattro (à partir de 76 950 euros).

Le Mercedes-Benz GLC EQ, dont les premières livraisons devraient aussi intervenir en mars 2026, sera également moins cher que le Q6 e-tron Quattro, avec un prix d’appel fixé à 71 900 euros. Comme le BMX iX3, il ne sera proposé qu’en transmission intégrale à son lancement, dans une version 400 4Matic de 489 ch avec une architecture 800 V et une batterie de 94 kWh. Cette dernière offre une autonomie WLTP comprise entre 568 et 715 km selon la finition choisie.

Si la nouvelle devrait ravir les futurs clients d’Audi, ce repositionnement tarifaire de l’Audi Q6 e-tron risque en revanche de laisser un goût amer aux propriétaires actuels du modèle. Pour des exemplaires immatriculés à quelques semaines d’écart, cette baisse pouvant atteindre jusqu’à 7 000 euros va mécaniquement impacter leurs valeurs résiduelles et creuser des différences de prix énormes lors de leur arrivée sur le marché de l’occasion.

Un scénario qui n’est pas sans rappeler l’épisode vécu chez Tesla lorsque la marque américaine avait brutalement réduit les prix de ses Model 3 et Model Y d’environ 10 000 euros en avril 2023.