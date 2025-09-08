Avec le GLC 400, Mercedes "électrise son best-seller"

Le SUV le plus vendu du constructeur à l'étoile change d’ère. Autonomie XXL, recharge ultrarapide et design futuriste, le nouveau Mercedes GLC veut rester la référence, même à l’heure de l’électrique.

Le GLC 400 inaugure la nouvelle plateforme électrique de Mercedes. ©Mercedes

Avec le GLC, Mercedes revient sur le devant de la scène électrique. "Le plus grand programme de lancement de produits de l'histoire de notre entreprise se poursuit avec le tout nouveau GLC. Nous ne nous contentons pas de présenter un nouveau modèle, nous électrisons notre best-seller", a déclaré Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group.

Le SUV inaugure en effet la nouvelle plateforme du constructeur allemand dédiée à 100 % à cette technologie. Appelée MBEA (Mercedes-Benz Electric Architecture), elle vient compléter la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture), présentée sur le CLA, plateforme qui est, quant à elle, multiénergie.

Concurrent direct du BMW iX3

Cette plateforme, qui sera ensuite déclinée sur les futurs modèles des familles Classe C et Classe E électriques, reçoit la technologie 800 V, ce qui assure une recharge jusqu'à 303 kilomètres d'autonomie en seulement dix minutes, des résultats similaires à ce que peut proposer son grand rival, le tout nouveau BMW iX3.

La capacité de la batterie est de 94,5 kWh, ce qui permet d'afficher une autonomie jusqu'à 713 km, grâce à une consommation de 14,9 kW/100 km. Enfin, pour finir sur la fiche technique, la version GLC 400 qui a été dévoilée au salon de Munich développe 489 ch, mais Mercedes annonce une gamme complète avec trois autres versions.

Une plateforme dédiée

"Développer une plateforme dédiée par rapport à une plateforme multiénergie nous permet de ne faire aucun compromis sur les prestations du véhicule, justifie Markus Schäfer, membre du conseil d'administration, en charge notamment de la recherche et du développement. Un exemple ? "Cela permet de repenser l'architecture de la voiture et de libérer notamment de l'espace à l'avant pour y installer un grand frunck", poursuit-il. Autre exemple, la boîte de vitesses à deux rapports est installée sur le train arrière du véhicule.

La plateforme électrique n'est pas la seule nouveauté du GLC électrique. Le véhicule inaugure aussi la nouvelle calandre éclairée de 942 LEDs, calandre qui sera désormais déclinée sur tous les nouveaux modèles à venir.

Une planche de bord écran

À l’intérieur, Mercedes frappe aussi fort avec le MBUX Hyperscreen de 39,1 pouces, le plus grand écran jamais installé dans une voiture de la marque. Ce tableau de bord numérique est animé par le nouveau système d’exploitation MB.OS, développé en interne et piloté par intelligence artificielle.

Avec cette nouvelle plateforme, Mercedes abandonne sa stratégie EQ. "À l'époque, les clients qui roulaient à l'électrique voulaient se démarquer, indique Markus Schäfer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Notre gamme électrique est désormais intégrée dans le reste de la gamme". Le GLC électrique, qui sera commercialisé début 2026, rejoint donc les autres motorisations du GLC, dévoilé en 2022.