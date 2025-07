Essai Mercedes-Benz CLA : la revanche des berlines

Avec le CLA électrique, qui peut afficher jusqu'à 791 km d'autonomie, Mercedes-Benz ouvre un nouveau champ pour ses véhicules à batteries. Inaugurant la plateforme MMA et bénéficiant d'une architecture en 800 V, cette troisième génération de la berline-coupé ne manque pas d'atouts.

Avec sa puissance de charge de 320 kW, grâce en partie à son architecture en 800 V, le Mercedes-Benz CLA peut gagner 325 km d'autonomie en 10 minutes. ©Mercedes-Benz

Il est incontestable que les SUV dominent le marché. Durant le premier semestre 2025, 51,1 % des immatriculations hexagonales ont été enregistrés pour ce type de carrosserie. Mais à l'heure du 100 % électrique, la berline va peut-être prendre sa revanche. En effet, à base technique équivalente, le seul aérodynamisme du modèle permet d'augmenter l'autonomie d'une petite centaine de kilomètres.

En attendant les futurs SUV GLA et GLB électriques qui reprendront aussi la toute nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) qu'inaugure cette troisième génération de CLA, cette berline au style de coupé (Cx de 0,21) affiche jusqu'à 791 km d'autonomie.

Pour ceux qui douteraient de l'impact du coefficient de traînée, sa réduction de 0,01 point permet d'augmenter l'autonomie de 2,5 %, selon les ingénieurs de Mercedes-Benz.

Objectivement, l'autonomie n'apparaît plus, ici, comme un problème ou un frein. Mais pour rassurer définitivement les clients, il faut y ajouter une recharge performante. C'est le cas du nouveau CLA.

Avec son architecture en 800 V, la petite Mercedes-Benz (enfin, elle mesure 4,72 m, mais elle se positionne comme la future entrée de gamme) est capable d'accepter une puissance de 320 kW en recharge rapide. De quoi passer de 10 à 80 % en 22 minutes ou récupérer 325 km en dix minutes. Dans les recharges à la maison, le modèle embarque un chargeur 11 kW AC.

La quête d'efficacité

Des valeurs d'autonomie et de recharge qui résultent de choix techniques faits par les ingénieurs pour obtenir la meilleure efficience possible. Ainsi, l'efficacité énergétique globale de la batterie à la roue est de 93 %.

Les batteries ont également contribué à cette amélioration. Celle de 85 kWh (NMC), disponible aujourd'hui sur les CLA 250+ et 350 4Matic, renferme une chimie qui a permis d'augmenter la densité énergétique de 20 %, avec 680 Wh/l, grâce notamment à des anodes en oxyde de silicium et graphite.

D'ici la fin de l'année, le CLA sera aussi disponible avec une batterie LFP d'une capacité utile de 58 kWh dont la densité énergétique des cellules sera de 450 Wh/l. Toujours pour utiliser au mieux l'énergie disponible, le CLA embarque également un onduleur en carbure de silicium (SiC).

Mais le chapitre efficacité ne se limite pas aux machines électriques. En effet, Mercedes a fait le choix de monter une boîte à deux rapports pour encore optimiser performance et consommation. Ainsi, le premier rapport (11:1) est celui qui est le plus utilisé en zone urbaine et périurbaine. Dès que la vitesse augmente (notamment sur autoroute), le second rapport (5:1) entre en action.

Un travail qui permet à Mercedes d'annoncer des consommations comprises entre 12,2 et 14,1 kWh/100 km pour le CLA 250+ et de 12,5 à 14,7 kWh/100 km pour le CLA 350 4Matic. Durant notre galop d'essai sur les routes danoises, très favorables, nous avons même réussi à atteindre 11,7 kWh avec un 250+.

Jusqu'à 791 km d'autonomie

Mais cette frugalité relative ne veut pas dire que ce CLA manque d'agrément, de sportivité ou de puissance. Le 250+, avec son bloc électrique de 272 ch (200 kW) sur le train arrière et un couple de 335 Nm, est capable de parcourir le 0 à 100 km/h en 6,7 s, malgré les 2 055 kg sur la balance. Selon les équipements embarqués, ce CLA affiche un rayon d'action compris entre 694 et 791 km.

Quant au CLA 350 4Matic, en plus du même moteur arrière, il gagne une machine électrique de 109 ch (80 kW) sur le train avant. De quoi proposer quatre roues motrices et une puissance cumulée de 345 ch (260 kW) et un couple de 515 Nm. Cette puissance supplémentaire et les performances (0 à 100 km/h en 4,9 s ; 2 135 kg) impactent légèrement le rayon d'action avec 672 à 771 km possibles entre deux charges.

Les commandes de ces deux variantes du CLA sont d'ores et déjà ouvertes et les premières livraisons clients sont attendues pour la rentrée de septembre. La gamme s'enrichira ensuite d'une version électrique avec une batterie plus petite (58 kWh) et logiquement proposée à un prix moins élevé qui pourrait être voisin de 50 000 euros.

Car pour l'heure, la facture est relativement salée avec le 250+ qui débute à 53 450 euros pour culminer à 58 700 euros. Sans compter des options souvent indispensables. Pour le 350 4Matic, cela s'échelonne de 62 700 euros à 67 950 euros.

Un hybride 48 V en 2026

Faute d'une demande vraiment soutenue sur le marché des électriques, notamment en France, pour atteindre des volumes dignes de ce nom, Mercedes France devra sans doute attendre les variantes hybrides du CLA annoncées pour 2026.

En effet, le modèle, comme les futurs développés sur cette plateforme MMA, pourra compter sur une solution hybride en 48 V. Mercedes va marier un nouveau bloc quatre cylindres 1.5 essence avec une boîte à double embrayage huit rapports qui accueillera un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 1,3 kWh.

Mercedes ne parle pas encore de consommations mais annonce trois niveaux de puissance : 136, 163 et 190 ch. Il assure que la propulsion pourra être électrique en ville si la demande de puissance n'excède pas 20 kW. Cela marchera aussi à vitesse stabilisée jusqu'à 100 km/h.

142 étoiles sur la calandre

Au chapitre du style, ce CLA cuvée 2025 reste relativement proche du concept qui avait été dévoilé au salon de Munich en 2023. Ses lignes, certains détails des feux et les étoiles sur la calandre demeurent. Pour l'anecdote, les passants ne pourront pas ignorer qu'il s'agit d'une Mercedes puisque la calandre compte 142 étoiles en LED !

Dans l'habitacle, l'air de famille demeure avec une grande surface de la planche de bord dédiée à des écrans. Dans tous les cas, l'instrumentation est digitale avec un écran de 10,25 pouces derrière le volant et un central de 14 pouces est dédié au système d'infodivertissement piloté par le MBUX. Selon la finition, un troisième écran, toujours de 14 pouces, est disponible pour le passager.

Le tout est de bonne, voire de belle, facture avec notamment des intérieurs clairs et des matériaux de qualité. Mais certains plastiques ne sont pas dignes de ce modèle et de ses tarifs, comme celui qui entoure la boucle d'aération sous l'écran central.

Par rapport au CLA précédent, toutes les cotes sont en augmentation : la longueur progresse de 3,5 cm (4,72 m), la largeur de 2,5 cm (1,855 m) et la hauteur de 2,9 cm (1,47 m). L'empattement gagne aussi 6,1 cm (2,79 m).

De quoi offrir plus d'espace aux passagers et aux coffres. Bien que celui de l'arrière perde 60 l, à 405 l, le volume total disponible augmente, car le CLA électrique propose un frunk de 101 l à l'avant.

Relancer la machine

Avec ce nouveau CLA, qui sera aussi disponible en Shooting Brake, Mercedes compte bien se relancer. Il faut noter qu'en France, le premier semestre 2025 a été relativement difficile avec des immatriculations en baisse de 20,4 %, soit 20 367 unités.

Mercedes est troisième de l'univers premium, derrière BMW en tête avec 29 675 immatriculations (-12,8 %) et Audi qui totalise 23 247 unités (-5,7 %).

Sur le seul marché des électriques, le classement est différent avec Audi qui domine grâce à 7 062 VE mis à la route depuis janvier (+200,4 %), suivi de BMW (6 964 ; -20,8 %) et Mercedes avec 2 943 unités (-5,6 %). Ainsi, les véhicules électriques représentent 14,4 % des ventes de Mercedes France, 23,5 % de celles de BMW et 30,4 % de celles d'Audi.

Mais gageons que l'arrivée du CLA, qui a d’ailleurs obtenu l'écoscore, va bouleverser les classements et les parts de marché car à l'heure d'une technologie électrique encore loin d'être mature, chaque nouvel entrant apporte son lot d'améliorations. Le CLA est dans ce cas.

Puis d'autres duels s'annoncent dans les mois à venir comme entre le futur BMW iX3 "Neue Klasse" et la nouvelle génération du GLC qui aura aussi sa version 100 % électrique.

L’avis de Yoann Taitz, expert marché et valeurs résiduelles chez Indicata, département du groupe Autorola

"Bien né, le Mercedes CLA de troisième génération devra toutefois relever d’importants défis en matière de valeur résiduelle. Lancé d’abord uniquement en électrique, le modèle arrive sur un marché BEV compliqué, surtout pour les marques premium.

Les moteurs électriques se ressemblant d’une marque à l’autre, seul le logo peut justifier un surcoût, ce qui limite les écarts de prix avec les généralistes. Si le CLA est compétitif face à ses rivales directes, ses prix demeurent élevés.

Mercedes affiche une meilleure attractivité VO que bon nombre de ses concurrents premium, et le CLA III, avec 800 km d’autonomie, une recharge 800 V et une boîte auto à deux vitesses pour limiter la conso sur autoroute, a des atouts certains.

L’arrivée des versions MHEV en 2026 lui permettra de mieux répondre à une concurrence plus large et à un marché plus dynamique. Pour autant, le CLA actuel se vend, en VO, plutôt en diesel. L’offre moteur et le timing seront donc des enjeux clés pour la nouvelle génération."