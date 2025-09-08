BMW entre dans la "Neue Klasse" avec son nouveau iX3

Le nouveau iX3 inaugure la nouvelle génération de véhicules du constructeur bavarois, reposant sur la plateforme "Neue Klasse". Nouvelle architecture 800 volts, planche de bord inédite ou encore design extérieur repensé... BMW entre dans une nouvelle ère avec ce SUV 100 % électrique aux 800 km d’autonomie.

Attendu dans les concessions françaises en mars 2026, le nouveau BMW iX3 affiche un ticket d'entrée à 71 950 euros. ©BMW

BMW lance sa révolution avec la "Neue Klasse". Cette nouvelle génération de véhicules, reposant sur une plateforme inédite et conçue exclusivement pour les modèles 100 % électriques du constructeur bavarois, sera composée d’un total de six modèles d’ici à 2027.

Et comme attendu, c’est le nouveau iX3, préfiguré par la Vision Neue Klasse X, qui donne le coup d’envoi de cette future génération de véhicules. Sa production démarrera fin 2025, dans la nouvelle usine BMW de Debrecen, en Hongrie, tandis que les premiers exemplaires seront livrés en mars 2026.

"Ce qui n’était au départ qu’une vision audacieuse est aujourd’hui devenue réalité : le BMW iX3 est le premier modèle Neue Klasse à entrer en production de série. Nous ne lançons pas simplement la nouvelle génération de l’un de nos modèles 100 % électriques les plus populaires : nous ouvrons une nouvelle ère pour BMW", raconte le directeur général de BMW, Oliver Zipse.

Design repensé et planche de bord inédite

Avec son nouveau iX3, BMW inaugure un tout nouveau langage stylistique, appelé à se décliner progressivement sur l’ensemble de la gamme du constructeur bavarois. Le SUV 100 % électrique se distingue d’abord par sa face avant verticale, qui dit adieu une bonne fois pour toutes aux éléments chromés.

En son cœur, on y retrouve la fameuse double calandre en forme de haricots, typique des BMW. Jugés trop gros sur certains modèles, les deux haricots ont désormais été affinés et rappellent ceux de la Neue Klasse des années 1960. Enfin, une nouvelle signature lumineuse en forme de "L" fait son apparition, à l’avant comme à l’arrière.

Mais le nouveau iX3 inaugure aussi un tout nouveau design intérieur, nettement plus épuré. On remarque d’abord l’impressionnante planche de bord, qui se compose de la nouvelle interface digitale BMW Panoramic iDrive de 1,1 mètre de large, et d’un autre écran central de 18 pouces de diagonale. Ce dernier commande pratiquement toutes les fonctionnalités du véhicule, car il ne reste plus aucun bouton physique, à l’exception des raccourcis situés sur le volant et du bouton du réglage sonore sur la console centrale.

À l’arrière, les passagers ne manquent pas de place, que ce soit au niveau des jambes ou de la tête. La sensation d’espace est également accrue car BMW a augmenté les surfaces vitrées pour ce nouveau iX3 tandis qu’un toit panoramique est disponible en option. En ce qui concerne le volume du coffre, celui-ci peut passer de 520 litres à un maximum de 1 750 l grâce à la banquette arrière rabattable selon les besoins. Un compartiment supplémentaire situé sous le capot (frunk) offre 58 l additionnels de rangement.

Jusqu’à 805 km d’autonomie

Ce BMW iX3 de deuxième génération est équipé de nouvelles batteries haute tension à cellules cylindriques, qui offrent une densité électrique en hausse de 20 %. Ces cellules reposent donc dans une batterie de 108,7 kWh de capacité nette, qui offre jusqu’à 805 km d’autonomie en cycle WLTP.

Grâce à son architecture 800 volts, cet accu est capable d’encaisser jusqu’à 400 kW en charge, pour un 10 à 80 % réalisé en 21 minutes. Le nouveau BMW iX3 peut alors récupérer jusqu’à 372 km d’autonomie en seulement dix minutes sur une borne rapide à courant continu (DC). Le SUV 100 % électrique peut aussi être rechargé en courant alternatif (AC) à 11 kW de série, ou à 22 kW en option.

Pour son lancement, le nouveau iX3 sera uniquement proposé dans une version quatre roues motrices 50 xDrive, animée par deux moteurs électriques délivrant ensemble une puissance de 469 ch et un couple de 645 Nm. Il peut dès lors abattre le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteindre une vitesse maximale de 210 km/h. Une version propulsion avec moins d’autonomie devrait arriver ultérieurement.

Pour ce qui est de ses tarifs français, le BMW iX3 50 xDrive débute à 71 950 euros pour le premier niveau de finition et atteint 78 250 euros en finition M Sport Pro. Un prix très bien positionné compte tenu des prestations proposées. Si on le compare à celui des autres constructeurs premium allemands, un Audi Q6 e-tron est facturé 72 170 euros en version deux roues motrices d’une autonomie maximale de 523 km, quand le Porsche Macan est vendu 86 439 euros en transmission intégrale mais pour un rayon d’action moindre.