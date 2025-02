BMW fait sa révolution "Neue Klasse"

Cette promesse de Neue Klasse, au-delà des six modèles qu'elle va engendrer, est une refonte globale. Qu'elle soit technologique, industrielle ou même financière. Une sorte de nouvel élan pour le groupe BMW, car toutes les marques sont concernées (BMW, Mini, Rolls Royce). D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que BMW annonce une Neue Klasse.

En effet, la première nouvelle BMW symbolisant cette "nouvelle classe" date de 1962 et a vraiment changé le cours des choses en permettant de tripler les volumes de ventes durant cette décennie. Il s'agissait d'une berline compacte, simplement baptisée 1 500, 1 800, 2000, qui posa les bases de BMW pour les cinquante années suivantes. On la considère comme l'aïeule des Série 5.

Une philosophie qui donnera aussi naissance à la 2002 qui deviendra Série 3, qui fête d'ailleurs cette année son cinquantième anniversaire puisqu'elle est apparue en 1975. Donc, avec la Neue Klasse version 2025, BMW veut une nouvelle fois faire sa révolution.

Nouvelle batterie avec des cellules cylindriques

Cette "nouvelle classe" ne doit pas être simplement comprise comme une nouvelle gamme, mais comme un saut technologique pour tous les véhicules. Pas seulement électriques. Cependant, la stratégie de BMW reste claire en ces temps troublés : "L'électromobilité est le futur", a lancé Joachim Post, membre du directoire du groupe responsable des achats et des fournisseurs.

Mais le dirigeant a immédiatement précisé que les régions du monde ne sont pas au même degré de maturité et que BMW voulait aussi rester à la pointe sur les autres offres de mécaniques, des thermiques aux hybrides rechargeables en passant par l’hydrogène.

Fort d’une belle performance commerciale avec ses véhicules électriques actuels (426 594 unités en 2024 ; +13,5 %), le groupe va lancer la sixième génération de sa chaîne de traction pour VE. Cette Gen6, qui apparaîtra sur un nouveau modèle dévoilé au prochain salon de Munich en septembre 2025, promet de nombreuses avancées.

Ainsi, BMW promet une autonomie augmentée de 30 % (la Gen5 affiche au maximum jusqu’à 701 km sur le iX xDrive 60), une rapidité de recharge augmentée de 30 % ou encore une efficience globale du véhicule en hausse de 20 %. Autre point important, cette Gen6 permet une réduction des coûts de l’ordre de 50 %. La batterie, dans cette architecture en 800 volts, cache cette fois des cellules cylindriques, fournies par CATL et EVE, dont la densité électrique est en augmentation de 20 %.

Elles permettent aussi de réduire l’encombrement de l’accu et son poids, car elles ne demandent pas à être mises dans des modules (cell to pack). La batterie est ensuite intégrée au châssis (pack to open body) ce qui permet in fine d’améliorer l’espace à bord ou encore l’aérodynamique car elle est plus fine. Une batterie qui gagne aussi le BMW Energy Master, le système qui gère son fonctionnement. Une pièce totalement développée (hardware et software) par BMW et qui va être produite pour toutes les marques du groupe.

Des moteurs électriques optimisés

La propulsion électrique évolue elle aussi profondément avec de nouveaux moteurs qui resteront asynchrone à l’avant et synchrone à excitation extérieure à l’arrière. Avec le Gen5, qui est utilisé sur quinze modèles du groupe actuellement (allant de 120 à 360 kW de puissance), il n'y a que deux configurations possibles : avec un seul moteur ou un sur chaque essieu pour les quatre roues motrices. Avec la Gen6, BMW annonce pouvoir mettre jusqu’à quatre moteurs dans le modèle.

Avec ce système de propulsion, la marque annonce un gain de 10 kg sur le poids, une réduction des pertes de 40 % et enfin une baisse de 20 % des coûts de production. Le site de Landshut, en Allemagne, avec sa fonderie d’aluminium qui voit passer 110 000 tonnes du précieux matériau par an, produit le carter du moteur arrière qui va intégrer les éléments du moteur, mais aussi la transmission, l’onduleur et l’électronique de puissance.

L’assemblage final se fera dans l’usine autrichienne de Steyr. Landshut va aussi accueillir la fabrication de l’Energy Master. Le début de la production est attendu pour le mois d’aout 2025, avec une seule ligne qui comptera 400 robots et 700 employés. Une deuxième ligne de production est prévue pour 2026.

L’arrivée du SDV

Mais dans cette Neue Klasse, BMW promet aussi une refonte des autres technologies embarquées. Ainsi, le constructeur a déjà dévoilé, au CES de Las Vegas, le Panoramic iDrive qui sera la règle dès fin 2025 sur les nouvelles BMW. Les futurs modèles pourront aussi compter sur les avancées du SDV (software defined vehicle) avec un nouvel OS, mais surtout quatre supercalculateurs qui vont gérer la nouvelle architecture électronique par zone.

Des ordinateurs dix fois plus rapides que le système actuel qui vont permettre de la personnalisation pour les clients, faire entrer l’infodivertissement dans une nouvelle ère, améliorer les performances des Adas et aussi pouvoir paramétrer des comportements dynamiques différents.

Reprendre en main la production

Cette révolution se veut aussi industrielle, car BMW veut maîtriser le plus possible la nouvelle chaîne de valeur et fabriquer lui-même le plus d’éléments possible. Depuis la Gen3, apparue en 2013 sur l’i3, BMW travaille sur le sujet et accumule de l’expérience.

Des connaissances que font notamment fructifier le BCCC (Battery Cell Competence Center) ou le CMCC (Cell Manufacturing Competence Center). Même le recyclage fait partie de la stratégie avec le CRCC (Cell Recycling Competence Center). BMW a signé un accord avec SK Tes pour le recyclage de ses vieilles batteries. Le but étant, à terme, d’arriver à une boucle fermée.

La Gen5 est aujourd’hui produite dans le monde entier (Europe, Chine et Europe) et le sera encore compte tenu des cycles de renouvellement des modèles. Mais la Gen6 va rapidement trouver sa place sur tous les continents. L’Allemagne comptera plusieurs sites de production, mais il y en aura aussi à Shenyang en Chine, à San Luis Potosí au Mexique, à Woodruff aux États-Unis et à Debrecen en Hongrie. Le concept "local to local", c’est-à-dire produire localement, demeure. Avec cette Gen6, BMW veut mettre la main sur plus d'éléments de la chaîne de valeur.

Ainsi, le site allemand de Landshut, qui est la plus grande usine de composants du groupe avec plus de 3,1 millions de pièces par an, va donc produire les carters du nouveau moteur électrique, mais aussi l'Energy Master. Plus d’un milliard d’euros vont être investis sur ce site d’ici 2030.

L’usine autrichienne de Steyr va, elle, produire le nouveau moteur à une cadence possible de 600 000 unités par an. Le début de la production est annoncé pour l’été 2025 en Autriche, mais aussi à Debrecen, la nouvelle usine du groupe dédiée aux modèles électriques Neue Klasse. Dans les 24 prochains mois, BMW va lancer six nouveaux modèles électriques reposant sur ces nouvelles technologies.