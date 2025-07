Batiste Pascalin nommé directeur général de Mercedes-Benz Vans France

Encore responsable du pilotage de la performance des marchés Vans, Batiste Pascalin prendra très prochainement le poste de directeur général de Mercedes Vans France. Il remplace Vittorio Braguglia qui devient directeur général de Mercedes Benz Vans Allemagne, VO et flottes internationales.

Batiste Pascalin devient directeur général de Mercedes-Benz Vans France. ©Mercedes-Benz

La direction générale de la filiale française dédiée aux utilitaires de la marque à l’étoile change de visage. En effet, Batiste Pascalin, actuellement responsable du pilotage de la performance des marchés vans, prendra le poste de directeur général de Mercedes-Benz Vans France à partir du 1er septembre 2025.

Il remplace Vittorio Braguglia, nommé au poste de directeur général de Mercedes-Benz Vans Allemagne, VO et flottes internationales, à partir du 1er octobre. À cette fonction, lui-même succédera à David Perdomo Hollatz, qui deviendra au même moment le nouveau président du directoire de Mercedes-Benz Cars Sales Allemagne.

Batiste Pascalin, un parcours étoilé

Batiste Pascalin a intégré Mercedes-Benz en 2008 à la suite d’un master en business et communication et d'une expérience dans la distribution automobile pour Jeep et Chrysler. Il a traversé le Rhin pour piloter les campagnes retail, la gestion de lancement et la communication produits pour Mercedes-Benz Cars. En 2016, il rejoint les équipes de Mercedes-Benz Vans en tant que responsable marketing management Europe.

Deux ans plus tard, il prend la direction générale de la filiale dédiée aux utilitaires de la marque à l’étoile en Roumanie. Puis en 2020, depuis Prague, il dirigera le cluster Europe centrale et orientale qui comprend la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. À partir de 2023, il rejoint le siège de Stuttgart (Allemagne) afin de superviser les ventes et le market management Europe.

Vittorio Braguglia se rend en Allemagne

De son côté, Vittorio Braguglia est entré dans le groupe en 1997. Avant cela, il a occupé différents postes comme celui de manager vente, après-vente et own retail pour Smart GmbH, Chrysler, Jeep, puis Mercedes-Benz Cars.

De 2014 à 2016, au poste de directeur des opérations après-vente et retail de la marque à l’étoile, il participe à la création et au développement de la région Europe. En juillet 2023, il est nommé directeur général de Mercedes-Benz Vans France et redéfinit avec ses équipes la feuille de route de la business unit Vans pour consolider la présence de l’entreprise dans l’Hexagone.