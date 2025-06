Pour ses opérations en Europe, Amazon passe une mégacommande de 5 000 utilitaires légers électriques à Mercedes-Benz Vans. La moitié de cette flotte, essentiellement composée d'eSprinter, sera déployée en Allemagne.

Amazon commande 5 000 utilitaires électriques à Mercedes-Benz Vans. ©Mercedes-Benz

Amazon passe une nouvelle mégacommande à Mercedes-Benz Vans. Bien plus importante encore que celle de 1 800 utilitaires légers électriques passée en 2020. Cette fois-ci, il est question de près de 5 000 fourgons, là aussi intégralement électriques. Il s’agit de la plus grande opération jamais réalisée par le constructeur allemand en matière de véhicules zéro émission.

La majeure partie de cette flotte sera composée d'eSprinter et, dans une moindre mesure, d'eVito. Ces véhicules seront exploités en Europe par les partenaires de service de livraison du géant du e-commerce. Cinq pays seront concernés, dont la France, mais plus de la moitié de cette flotte sera déployée en Allemagne.

"Nos eVito et eSprinter sont parfaitement adaptés pour répondre aux exigences de nos clients commerciaux en matière d’efficacité et d’autonomie. Ils démontrent qu’une conduite sans émissions locales de CO2, des performances impressionnantes, un confort réel et de faibles coûts d’exploitation peuvent être parfaitement combinés", souligne Sagree Sardien, directrice ventes et marketing de Mercedes-Benz Vans.

Tous les véhicules livrés seront assemblés en Europe, les eVito dans l’usine Vitoria, en Espagne, et les eSprinter dans l’usine de Düsseldorf, en Allemagne.