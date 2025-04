Mercedes-Benz eVito, une autonomie qui grimpe

Le fourgon moyen de Mercedes-Benz est équipé d’une nouvelle batterie de 90 kWh, ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 400 km. Une nouvelle proposition disponible à partir de 63 955 euros HT.

Le Mercedes-Benz eVito Van est doté d'une nouvelle batterie de 90 kWh. ©Mercedes-Benz

L’autonomie demeure un handicap majeur pour bon nombre de véhicules utilitaires légers électriques. Le Mercedes-Benz eVito Van était de ceux-là, avec une batterie de 60 kWh limitant son endurance à 264 km entre deux recharges.

Cette proposition reste d’actualité mais le fourgon allemand ajoute une corde à son arc. Une batterie de 90 kWh est désormais disponible au catalogue, à l’instar de l’EQV et du eVito Tourer, propulsant son autonomie, dans le meilleur des cas, à 397 km en cycle mixte WLTP, et même à 474 km en cycle urbain.

Deux moteurs disponibles

Mercedes-Benz en profite pour introduire une nouvelle motorisation. L’eVito 90 kWh peut être associé au moteur de 116 ch, comme la version 60 kWh, mais aussi à un moteur de 204 ch. Un plus en termes de dynamique.

Le couple est identique, à savoir 360 Nm, mais le bloc de 204 ch permet d’atteindre des vitesses plus élevées, à savoir 140 km/h de série ou 160 km/h en option. Le moteur de 116 ch est quant à lui bridé à 120 km/h.

Il convient de préciser que l’autonomie de 397 km est atteinte avec le bloc de 116 ch, qui répond au nom de code eVito 119. En 204 ch, l’eVito (eVito 129) est homologué 383 km en cycle mixte et 470 km en cycle urbain.

Concernant la recharge, un chargeur de 11 kW est proposé de série pour le plein en courant alternatif. L’eVito 90 kWh accepte également jusqu’à 50 kW en courant continu, voire jusqu’à 110 kW en option. Cette dernière possibilité permet de baisser de moitié la recharge de 10 à 80 %, qui passe alors à 40 minutes.

De 63 955 à 67 650 euros HT

"Avec les nouvelles variantes du fourgon eVito, nous élargissons les domaines d’application de l’électromobilité commerciale et veillons à ce que la mobilité sans émissions locale de CO2 soit encore plus adaptée à un usage quotidien", explique Klaus Rehkugler, responsable des ventes et du marketing Mercedes-Benz Vans.

L’eVito 90 kWh est décliné en versions longue (5 140 mm) et extra-longue (5 390 mm), offrant ainsi jusqu’à 6,6 m3 de volume de chargement. Les tarifs débutent à 63 955 euros HT (eVito 119 LG 116 ch) et grimpent à 67 650 euros HT (eVito 129 XL 204 ch). À noter également que l’eVito 112 (60 kWh, 116 ch) démarre à 60 905 euros HT.

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour toutes les versions du Vito électrique.