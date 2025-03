Stellantis va produire des utilitaires électriques pour Iveco

Les modèles K0 et X250 du groupe Stellantis seront produits pour le compte d’Iveco, dans leurs versions électriques. Les véhicules seront commercialisés dans le réseau du constructeur italien à compter de mi-2026.

Stellantis va produire deux fourgons électriques pour le compte d'Iveco. ©Stellantis

Déjà omniprésent en Europe sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) via ses marques Peugeot, Citroën, Opel, Fiat Professional et Vauxhall, Stellantis, qui produit également des VUL pour Toyota, va encore étendre son emprise.

Un accord de production vient d’être conclu avec Iveco sur les segments des fourgons moyens et des grands fourgons, exclusivement pour des versions électriques. Stellantis va donc assembler, pour le compte du constructeur italien, des K0 (Peugeot Expert, Citroën Jumpy…) et des X250 (Peugeot Boxer, Fiat Ducato…) à batteries avec un poids total en charge (PTAC) allant de 2,8 à 4,25 tonnes.

Accord d'approvisionnement de dix ans

Ces modèles viendront compléter la gamme utilitaire d’Iveco qui se résume pour l’heure au Daily, également décliné en version électrique. L’Italien s’apprête également à intégrer un modèle électrique développé par Hyundai, l’eMoovy, sachant qu’un accord de production pour un petit fourgon électrique a par ailleurs été conclu avec le chinois Foton.

Les deux modèles produits par Stellantis rejoindront les points de vente européens d’Iveco à compter de mi-2026, lesquels assureront donc la vente ainsi que l’après-vente. L’accord a été conclu pour une durée de dix ans.

"Nous sommes ravis d'ajouter deux fourgons électriques à batterie innovants et polyvalents à notre gamme de véhicules utilitaires légers, renforçant ainsi notre compétitivité dans le segment des fourgons", souligne Luca Sra, président de la division Trucks du groupe Iveco.

Cibler la logistique du dernier km

"En choisissant de nous associer à Stellantis Pro One, poursuit-il, nous tirons parti du vaste savoir-faire et de la forte présence en Italie et en Europe qui lient historiquement nos entreprises. Je suis convaincu que cette collaboration fructueuse profitera à nos clients européens, en particulier pour le succès de leurs activités de logistique du dernier kilomètre."

Pour Stellantis, cet accord va permettre aux usines d’Hordain (gamme K0), d’Atessa (Italie, gamme X250) et de Gliwice (Pologne, gamme X250) de gagner en production. "Nous sommes fiers de collaborer avec une entreprise italienne et mondiale de premier plan comme Iveco", se félicite Jean-Philippe Imparato, directeur général de Stellantis pour l'Europe élargie.