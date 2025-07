Essai Smart #5 : un SUV qui gagne à être connu

Publié le 15 juillet 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 6 min de lecture

Avec le #5, Smart fait une entrée remarquée sur le segment C. Le SUV électrique de 4,70 m, fort d'une architecture en 800 V, propose des temps de charge très rapides en plus d'afficher une autonomie pouvant atteindre 590 km. Il n'oublie pas non plus le style et la vie à bord.

Smart propose une architecture en 800 V sur le #5. ©Smart/TheGoodClick

Les Smart ont bien changé. En effet, presque deux microcitadines Fortwo de première génération (2,50 m) pourraient se "garer" dans le dernier SUV de la marque : le #5 et ses 4,70 m ! Smart a donc changé de dimension au sens propre comme au figuré. Les #1 (4,27 m) et #3 (4,40 m) avaient déjà confirmé cette nouvelle définition de la marque qui vise toujours l'univers premium. Mais à l'inverse de ces deux premiers modèles, le nouvel entrant affiche une personnalité bien plus forte. La fiche technique du #5 montre également qu'il n'a pas à rougir face à ces concurrents du segment C que peuvent être les e-5008, Tesla Model Y ou Skoda Enyaq. D'ailleurs, il fait même mieux qu'eux sur nombre de sujets. Le SUV sino-germanique repose sur la plateforme Geely baptisée SEA (Sustai­nable experience architecture) comme le Volvo EX30 ou certains modèles Zeekr annoncés en Europe. Smart déjà à l’heure des choix L'entrée de gamme, le #5 en finition Pro (46 600 euros), dispose d'un moteur de 340 ch (250 kW) sur les roues arrière et d'une batterie LFP de 76 kWh qui autorise une autonomie de 465 km selon le cycle WLTP. Des temps de recharge canons Ensuite, pour toutes les autres finitions, le SUV embarque une batterie NMC de 100 kWh, en cell-to-pack, qui permet d'afficher un rayon d'action compris entre 540 et 590 km selon la puissance de la machine électrique. Trois niveaux de puissance sont au programme avec un moteur de 363 ch (267 kW) en propulsion, deux moteurs totalisant 587 ch (432 kW) pour les variantes quatre roues motrices (de 51 600 à 57 600 euros) et il existe même une définition Brabus forte de 646 ch (475 kW) et affichée à 61 600 euros. Mais le point remarquable du modèle est la recharge. En effet, grâce à son architecture en 800 volts, le #5 peut encaisser jusqu'à 400 kW en recharge rapide DC (22 kW AC). De quoi passer naturellement, avec une borne capable de délivrer une telle puissance, de 10 à 80 % en moins de 18 minutes selon la marque. De quoi faire reculer les craintes de certains utilisateurs. La petite batterie se limite à 150 kW en recharge rapide (11 kW en AC), synonyme de 10 à 80 % en une trentaine de minutes. À bord, le #5 rend aussi une belle copie. Il propose une instrumentation digitale (10,25 pouces) ainsi que deux écrans pour l'infodivertissement de 13 pouces, l'un traditionnel au centre et un pour le passager. S'ajoute à cela un affichage tête haute. La présentation est réussie mais malheureusement les menus et sous-menus pour atteindre le réglage choisi sont compliqués, surtout en roulant. L'assistant vocal pourra être utile, notamment pour couper le son très (trop) artificiel tentant d'imiter les montées en régime d'une mécanique traditionnelle. Quoi qu'il en soit, les passagers ne manqueront pas de place à bord. Ni les bagages avec un coffre pouvant aller de 630 à 1 530 l selon la configuration. À l'avant, 72 litres sont aussi disponibles pour les propulsions et 47 litres pour les intégrales. Le C-SUV est le premier segment du marché européen Malgré les jantes en 21 pouces de notre modèle d'essai et les flancs en 45 des pneus, notre #5 Brabus s'est montré confortable et agréable à emmener, même en mode Sport. Avec 626 ch sous le pied droit, inutile de vous dire que les accélérations ressemblent plus à des catapultages. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,8 s. En dépit d'un poids de 2 378 kilos sur la balance pour cette version Brabus (de 2 200 à 2 370 kg pour les autres), le comportement routier reste plaisant. Mais l'électronique veille, parfois de très près, pour éviter tout débordement. Quant aux Adas, elles manquent de discrétion et de calibrage, mais Smart promet qu'une mise à jour est déjà dans les tuyaux. Le #5 ne pourra pas, à lui seul, redresser les ventes de Smart mais il lui apportera plus de visibilité en entrant sur le segment C, le premier en Europe et deuxième en France. En attendant, durant le premier semestre 2025, la marque a seulement enregistré 494 immatriculations, un volume en baisse de 54,4 % ! Cette nouvelle vie, faisant suite à l'accord signé entre Geely et Mercedes-Benz en 2019, n'est pas un long fleuve tranquille. En plus d'avoir complétement revu le positionnement de la marque avec des produits aux gabarits plus "classiques", ces derniers sont maintenant produits en Chine et doivent s'acquitter de 19,7 % de droits de douane. De plus, ils ne sont pas éligibles à l'écoscore français. "L’ensemble de ces éléments nous a forcément pénalisés et a ralenti notre progression, avoue Cyril Bravard, le président de Smart, nous pensions effec­tivement réaliser plus de ventes." Cyril Bravard, Smart : "Nous avons payé le prix de mesures protectionnistes" L'autre mauvais effet de ces droits de douane est que Smart, qui a choisi de ne pas appliquer ce surcoût aux clients, a donc rogné sur ses moyens de communication et marketing notamment. Il est donc difficile pour elle de faire connaître ses nouveaux produits et sa renaissance. Mais une chose pourrait faire grand bien à Smart et retisser le lien entre passé et présent. En effet, la marque travaillerait actuellement à la renaissance d'une Fortwo. Le nom #2 lui serait même réservé. Il faudra sans doute en passer par là pour relancer définitivement la marque et enfin mettre en lumière le reste de la gamme qui gagne à être connue.

Les plus Temps de recharge Espace à bord Style Les moins Interface / Menus compliqués Fabriqué en Chine (impact sur la fiscalité)

