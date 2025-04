Essai Skoda Enyaq : plus compétitif que jamais

Véritable succès depuis son apparition en 2021, le Skoda Enyaq s'offre un nouveau visage pour continuer à jouer les trouble-fêtes dans l'univers électrique. Il pourra aussi compter sur une dotation enrichie, mais surtout sur des tarifs en baisse de près de 10 000 euros.

Skoda a déjà vendu 16 281 Enyaq en France depuis 2021, dont 6 158 en 2024. ©Skoda

Alors que son petit frère, l'Elroq, entame une belle carrière avec déjà 40 000 commandes enregistrées depuis son lancement, l'Enyaq évolue pour rester l'une des meilleures ventes en Europe.

En effet, en 2024, le SUV tchèque s'est adjugé la quatrième place des VE écoulés sur le continent, avec près de 69 000 unités. Plus largement, depuis son lancement, l'Enyaq totalise déjà 270 000 ventes, avec 80 % pour le SUV et 20 % pour le coupé.

Le succès est aussi au rendez-vous en France avec 16 281 immatriculations depuis 2021, dont 6 158 en 2024, sa meilleure année jusqu'ici.

Mais l'état-major de Skoda France, porté pour un très bon début d'année avec +24,3 % à la fin du premier trimestre, compte bien battre ce record avec cet Enyaq cuvée 2025. Il faut dire que le modèle semble avoir reçu un bel accueil, puisque la maison mère annonce déjà 20 000 commandes en Europe depuis sa première sortie publique en janvier dernier.

Plus pour moins cher

Le plus gros changement est immédiatement visible. En effet, la face avant est complètement nouvelle en adoptant le langage stylistique actuel de la marque baptisé "Modern Solid". Mais à l'inverse de l'Elroq qui propose différents choix de batteries ou de moteurs, l'Enyaq et sa version coupée ont réduit la complexité de la gamme en France.

En effet, le modèle n'est disponible qu'avec la batterie de 77 kWh de capacité nette, autorisant de 549 à 596 km d'autonomie. En revanche, les propositions quatre roues motrices demeurent.

Dans tous les cas, la puissance est de 210 kW (286 ch). Un niveau raisonnable et suffisant qui offre un bel agrément. Le confort, surtout acoustique (et même sur autoroute), est un autre point fort de l'Enyaq. La consommation mixte annoncée, qui va de 14,7 à 16,7 kWh/100km selon les versions, n'est en rien inatteignable, d'autant que le SUV a affiché une consommation mesurée sur autoroute (entre 20 et 21 kWh durant notre parcours à 130 km/h). Pour la recharge rapide, pas de changement avec 135 kW pour la version propulsion et 175 kW pour la version intégrale.

Le plus important peut-être concerne le tarif. En effet, l'Enyaq 85 cuvée 2025, dont les tarifs s'échelonnent de 46 270 à 56 430 euros, est environ 10 000 euros moins cher malgré une dotation de série enrichie. Il gagne, entre autres, l'ACC, l'accès main libre, le volant et les sièges chauffants ou encore la climatisation trizone. Le tout avec des tarifs allant de 46 270 à 56 430 euros.

40 % des ventes en BtoB

Cet Enyaq est aussi le symbole de l'évolution de Skoda. En effet, ce SUV électrique a permis à la marque d'afficher un taux de conquête de 70 % mais aussi de voir la moyenne d'âge de ses clients largement baissée car les acheteurs du SUV affichent 43 ans en moyenne.

Il symbolise aussi la nouvelle façon de consommer l'automobile car plus de 80 % des ventes ont été synonymes d'une location. Sa performance dans l'univers professionnel est aussi à noter. En deux ans, la part de l'activité BtoB dans les ventes de l'Enyaq est passée de 15 à 40 %.

Et l'aventure électrique du constructeur tchèque est encore loin d'être terminée car début 2026 arrivera l'Epiq, un petit SUV à 25 000 euros, puis un gros SUV sept places à batterie. Preuve que Skoda y croit dur comme fer, il va proposer l'équivalent d'une Octavia Combi, son modèle emblématique, en 100 % électrique.