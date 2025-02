Kia lancera d'ici la fin de l'année le PV5, sa première offensive dans l'utilitaire. Ce véhicule 100 % électrique, conçu sur une plateforme dédiée, sera rejoint dans les quatre ans à venir par deux autres modèles, le PV7 et le PV9. Explications avec Pierre-Martin Bos, responsable de l'utilitaire chez Kia Europe.

Pierre-Martin Bos, en charge du programme utilitaire chez Kia Europe, présente le nouveau PV5. ©Journal de l'Automobile

Journal de l'Automobile : Dans un marché très concurrentiel, quelle est la légitimité de Kia dans l'utilitaire ?

Pierre-Martin Bos : Dans quelques pays d'Europe, Kia a encore une certaine présence sur le véhicule utilitaire. En Turquie, qui fait partie du périmètre Europe, le Bongo était encore vendu l'année dernière. En Italie, même si Kia n'est plus présent dans l'utilitaire depuis dix ans, il existe encore beaucoup de véhicules à plateau ridelle. Avec le PV5, qui est le premier modèle d'une gamme d'utilitaires qui comprendra au total deux autres véhicules, le PV7, qui sera lancé en 2027, et le PV9, en 2029, nous couvrirons tous les segments.

J. A. : Comment a été développée cette famille d'utilitaires ?

P.-M. B. : Pendant cinq ans, nous avons écouté les utilisateurs et les carrossiers lors de séminaires que nous avons organisés afin de bien comprendre leurs besoins. Nous les avons impliqués dans des tests cliniques et nous avons écouté leurs remarques. Cette façon de travailler nous a permis de proposer le PV5 qui, en termes de format, est à cheval sur deux segments. Avec nos trois carrosseries (L1H1 / L2H1 / L2H2), nous couvrons ainsi le segment C (Renault Kangoo NDLR) et une partie du segment supérieur (Renault Trafic NDLR). En dimensions, la version L2 mesure 4 695 mm tandis que la version L1 sera un peu plus courte. (Le PV7 sera à cheval sur les segments supérieurs, mais restera en dessous des 3,5 tonnes, alors que le PV9 pourra dépasser les 3,5 tonnes, à l'instar de ce que peut proposer Iveco, NDLR)

J. A. : Le PV5 est disponible en version électrique. Une version thermique existera-t-elle ?

P.-M. B. : Non. Dès le début, nous avons souhaité qu'il soit électrique car cette technologie n'a que des avantages pour un véhicule utilitaire. Un exemple ? En supprimant la ligne d'échappement, nous proposons ainsi un véhicule qui dispose du seuil de chargement le plus bas du marché (419 mm). Dans la version L2, nous pouvons ainsi mettre une europalette dans le sens de la longueur et une autre dans le sens de la largeur. Et nous proposons une option qui permet d'avoir un plancher plat (le plancher est rehaussé pour "cacher" les systèmes de suspensions arrière, NDLR), ce qui permet de placer deux europalettes dans le sens de la longueur.

J. A. : Et concernant la charge utile ?

P.-M. B. : Nous avons voulu préserver la charge utile. C'est pourquoi le PV5 est disponible en trois capacités de batterie (43, 51, 71 kWh), ce qui permet de disposer d'une charge utile jusqu'à 770 kg. Une donnée équivalente, voire supérieure, à la concurrence diesel sur le segment C.

Un professionnel réalise en moyenne moins de 200 km par jour avec son véhicule.

J. A. : N'est-il pas compliqué de lancer un véhicule reposant uniquement sur une plateforme électrique alors que cette technologie peine à séduire les clients professionnels ?

P.-M. B. : Dans le cadre des rencontres avec les professionnels, nous nous sommes rendus compte qu'en Europe, voire dans le monde entier, un professionnel réalise en moyenne moins de 200 km par jour avec son véhicule. L'autonomie n'est donc pas le frein majeur pour acheter un utilitaire électrique du moment que le client connait ses besoins. De plus, nous répondons à cette inquiétude avec un modèle qui affiche 400 km d'autonomie. Nous nous sommes également aperçus que certains de nos clients, notamment les sociétés de livraison, n'ont pas automatiquement besoin d'une grande autonomie, car ils gèrent au kilomètre près les trajets de leurs véhicules. En revanche, le principal sujet pour l'acquisition d'un électrique est la recharge.

J. A. : A ce sujet, que propose Kia ?

P.-M. B. : Dans un premier temps, notre technologie. Le PV5 se recharge sur une borne de recharge rapide de 10 à 80 % en 30 minutes, ce qui correspond au temps d'un déjeuner. Pour l'itinérance, nous mettons à disposition une carte de mobilité qui permet de recharger dans 800 000 stations en Europe et nous ne cessons de l'améliorer pour qu'elle fonctionne le plus largement possible. Enfin, nous travaillons avec de nombreux partenaires de dimension européenne pour l'installation de bornes chez le professionnel.

Pour la version utilitaire, nous allons nous appuyer sur 600 points de vente en Europe pour atteindre le millier en 2030.

J. A. : Comment va être distribué le PV5 ?

P.-M. B. : Pour la version VP/transport de personnes, le PV5 sera distribué dans tout le réseau Kia. Pour la version utilitaire, nous allons nous appuyer sur 600 points de vente en Europe pour atteindre le millier en 2030. En France, nous travaillerons avec 50 points de vente pour atteindre à terme 80 concessions.

J. A. : Quels sont les critères pour distribuer le PV5 ?

P.-M. B. : Nous nous appuyons sur les concessions qui disposent déjà d'un business center pour les VP. Nous demandons impérativement un vendeur dédié que nous formons actuellement, tout comme les équipes commerciales d'une manière générale, car nous souhaitons que les distributeurs qui commercialisent le PV5 aient une vision d'ensemble. Pour l'atelier, nous demandons un pont 5,5 tonnes et une hauteur sous plafond de 6 mètres. Nous sommes également vigilants sur la logistique des pièces détachées. Une concession qui dispose de véhicules de courtoisie, c'est bien, mais il faut qu'elle soit capable de réparer vite, car généralement les véhicules sont aménagés pour répondre aux besoins de leurs propriétaires.

J. A. : Le lancement du PV5 s'accompagne-t-il de services ?

P.-M. B. : Bien sûr. Si je continue sur l'après-vente, comme nous sommes sur une plateforme 100 % électrique, nous bénéficions d'un service de maintenance prédictive afin de réduire le temps d'immobilisation du véhicule. Avec notre partenaire Geotab, nous avons développé un service de gestion de flotte. Enfin, pour nos partenaires carrossiers, nous avons travaillé sur l'interface de notre système multimédia qui pourra intégrer de nombreuses applications dédiées. A titre d'exemple, sur une version benne ou frigorifique, le client pourra piloter les fonctions spécifiques de ces équipements sans devoir installer des écrans ou des commandes en plus. C'est non seulement plus esthétique, mais c'est surtout plus pratique.

J. A. : Quand arrivera le PV5 ?

P.-M. B. : Il sera lancé en France à l'occasion du salon Solutrans en novembre 2025. Sa gamme commencera à partir de 30 000 euros HT.