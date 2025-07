Christophe Pineau prend du galon chez Cosmobilis Group

Christophe Pineau est promu par Cosmobilis. Il occupera désormais la fonction de directeur de la stratégie et des activités corporate. Il dirigera également la division importation du groupe, qui s'est déjà concrétisée avec l'activité car et bus de Karsan.

Christophe Pineau a été promu chez Cosmobilis. ©Cosmobilis Group

Christophe Pineau va grimper dans l'organigramme de Cosmobilis. Ce dernier assurera désormais les fonctions de directeur de la stratégie et des activités corporate du groupe.

En parallèle, il se voit confier le poste de directeur général de Mallenium, la stratégie de transformation de l'immobilier du réseau en hubs de mobilité. L'activité d'importation (BYmyCAR Importer) est également placée sous sa responsabilité.

"Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Pineau aura la mission capitale d’accélérer les projets de fond", selon le groupe.

Cela comprend, en premier lieu, des sujets de stratégie, de partenariats et de coopération, mais également des projets de transformation et de fusions-acquisitions. Le groupe lui confie, par ailleurs, les champs de la RSE, de la gouvernance et des relations investisseurs.

Après 20 ans passés chez Stellantis, Christophe Pineau est arrivé dans le groupe en avril 2021 en tant que directeur de la stratégie et de la mobilité. Ce dernier a joué "un rôle déterminant dans la construction du groupe Cosmobilis", comme le soulignent Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes, respectivement président et directeur général de la holding.

Il a également développé et contribué à la croissance de l’activité de mobilité au sein du groupe, notamment avec Ucar, En Voiture Simone ou encore par l’acquisition en 2024 de la société HCI, lançant ainsi l’activité d'importation en Europe de bus électriques. L'activité dédiée à la mobilité est confiée depuis juin 2025 à Stéphane Crasnier.

Christophe Pineau siège également au directoire du groupe, aux côtés de Jean-Louis Mosca, Carlos Gomes, Xavier Cotelle et Hamid Lahlaoui. Son mandat vient d’être renouvelé pour une période de deux ans.