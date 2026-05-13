Mercedes-Benz va céder ses succursales à Berlin, puis dans toute l'Allemagne

Mercedes-Benz a annoncé la vente de l'ensemble de ses succursales situées dans la région de Berlin à Global Auto Holdings, une entreprise basée au Royaume-Uni qui gère déjà des sites Mercedes-Benz aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

D'après un communiqué, sept sites de la succursale de Berlin-Brandebourg (la capitale et la région qui l'entoure) vont être cédés à la filiale européenne du groupe canadien. Les autres implantations en Allemagne suivront dans les mois à venir.

Des concessions historiques

L'ensemble cédé emploie un total de 1 100 personnes et inclut notamment le point de vente dénommé "Salzufer" en plein cœur de Berlin, le plus grand établissement au monde du constructeur de la Classe S avec plus de 36 000 m2 de surface.

"Nous croyons en l'approche «Best-Ownership» (meilleur propriétaire, ndlr)", a indiqué un porte-parole de Mercedes à l'AFP pour justifier cette décision, avec l'idée qu'un "propriétaire indépendant gèrera mieux la vente des voitures".

Le constructeur poursuit : "Des partenaires spécialisés comme Global Auto Holdings sont jugés plus à même d'investir et de moderniser les sites, ce qui permet à Mercedes de se concentrer sur la construction automobile". Cette stratégie concernant le marché allemand avait été décidée dès 2024.

Dixième groupe européen

En 2024, selon le cabinet ICDP, la branche européenne de Global Auto Holdings, présente au Royaume-Uni, au Danemark et en Suède, figurait à la dixième place des distributeurs européens avec la vente de près de 100 000 véhicules neufs et un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros.

Avant de s'attaquer à Berlin, la marque à l'étoile a déjà vendu d'autres sites dans le pays, à Coblence, Neu-Ulm, Mayence, Dortmund et Lübeck en 2025. Elle a procédé de la même manière en signant début 2026 des contrats de vente pour Aix-la-Chapelle, Cassel, Wurtzbourg, Wuppertal, Reutlingen et Hanovre.

Toutes les succursales en vente

"L'objectif à terme est de céder toutes les succursales en Allemagne", a précisé le porte-parole de Mercedes. La finalisation du contrat est prévue pour la fin de l'année 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence".

Une stratégie totalement à contre-courant de ce qu'a mis en place son concurrent direct, le groupe BMW, qui poursuit le développement de son contrat d'agent en Europe.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Mercedes-Benz vend ses succursales. Le constructeur l'a fait ces dernières années en France. Plus récemment, il avait cédé ses points de vente de Prague (République tchèque) au français RCM. (Avec AFP)