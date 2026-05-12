Essai Zeekr X : l’ambitieux outsider chinois

Zeekr vient de démarrer ses opérations en France avec trois modèles 100 % électriques. La gamme de la marque chinoise débute avec le X, un C-SUV premium revendiquant jusqu’à 415 km d’autonomie. Trouvera-t-il sa place dans un marché largement dominé par les propositions allemandes ?

Le Zeekr X est désormais disponible à la commande en France contre la somme minimale de 37 990 euros. ©Zeekr

Après avoir repoussé son arrivée à plusieurs reprises, Zeekr a enfin lancé la commercialisation de ses modèles sur le marché français. La jeune marque premium du groupe Geely propose pour l’instant trois véhicules 100 % électriques : le X (C-SUV), le 7X (D-SUV) et la 001 (berline du segment E). La 7GT, un break du segment D, viendra compléter la gamme ultérieurement.

À l’occasion de son lancement en France, nous avons pu prendre le volant du Zeekr X, qui représente l’entrée de gamme du constructeur chinois. Commercialisé sur certains marchés européens depuis 2023, il vient donc se positionner sur le segment des C-SUV 100 % électriques premium, aujourd’hui largement dominé par les offres allemandes, avec les BMW iX1 et Audi Q4 e-tron en tête de liste.

Un intérieur sobre et technologique

Plus petit que ses rivaux d’outre-Rhin, le Zeekr X peut se vanter d’avoir des dimensions plus compactes, facilitant de fait les manœuvres en milieu urbain. Il mesure en effet 4,43 m de long, 1,83 m de large et 1,56 m de haut, ce qui fait de lui l’un des plus petits C-SUV premium.

Côté design, le Zeekr X propose un style plutôt futuriste avec des lignes très marquées. Il partage d’ailleurs certains éléments stylistiques avec l’un de ses cousins de la galaxie Geely, le Lynk & Co 02, avec lequel il partage d’ailleurs la même plateforme.

À l’avant, on retrouve donc également des feux de jour à double ligne, qui se composent de 56 LED à commande indépendante. Même constat sur la face arrière qui embarque un bandeau lumineux de 229 LED sur toute la longueur du hayon.

L’intérieur rappelle aussi celui du Lynk & Co 02, mais avec des matériaux tout de même plus raffinés et de nombreux équipements disponibles dès le premier niveau de finition. On y trouve, de série, un écran central de 14,6 pouces associé à un combiné HD de 8,8 pouces pour l’instrumentation numérique.

La finition haut de gamme peut recevoir en complément un affichage tête haute en réalité augmentée de 24,3 pouces. En revanche, l’absence quasi totale de boutons physiques sur la planche de bord et la console centrale oblige le conducteur à passer par l’écran tactile pour la plupart des réglages, au détriment de l’ergonomie.

Enfin, malgré son gabarit compact, le Zeekr X soigne l’accueil de ses passagers avec une habitabilité convaincante. Les occupants des places arrière profitent en effet d’un bon rayon au genou et d’une garde au toit assez généreuse rendue possible grâce au toit panoramique de série. En revanche, le volume de coffre n’est pas du tout son point fort puisqu’il ne propose que 404 l de capacité de chargement.

Autonomie un peu trop juste

Comme le Lynk & Co 02, le Volvo EX30 ou encore les Smart #1 et #3, le Zeekr X repose sur la plateforme SEA (Sustainable Electric Architecture) du groupe Geely, faisant appel à une technologie 400 V. En France, sa gamme se décline en trois versions, deux en propulsion et une en transmission intégrale.

La première (baptisée Core), d’une puissance de 272 ch et d’un couple de 343 Nm, embarque une batterie LFP d’une capacité brute de 49 kWh, permettant au SUV de parcourir jusqu’à 330 km en cycle mixte WLTP. La deuxième (Long Range) dispose quant à elle d’une puissance de 340 ch et d’un couple de 373 Nm. Elle est équipée d’une batterie LFP de 61 kWh lui offrant jusqu’à 405 km d’autonomie.

Enfin, la version Privilege, qui se présente comme le haut de la gamme, est la seule en quatre roues motrices. Avec sa batterie NMC de 69 kWh, elle revendique un rayon d’action allant jusqu’à 415 km WLTP. C’est peu comparé à la concurrence… Dans cette configuration, le Zeekr X jouit néanmoins d’une puissance de 496 ch et d’un couple de 573 Nm. De quoi abattre un 0 à 100 km/h en à peine 3,7 secondes.

Pour compenser la faible autonomie, Zeekr promet des temps de recharge plutôt bons, avec un 10 à 80 % récupéré en 18 minutes lors d’une charge rapide, mais uniquement sur la version en milieu de gamme, la Long Range, qui accepte jusqu’à 230 kW de puissance de charge. Sur les deux autres, il faudra attendre au moins 30 minutes, puisque les puissances de charge acceptées sont moins élevées (130 et 150 kW).

Le Zeekr X fait également la part belle aux aides à la conduite, avec pas moins de 19 Adas. Un mode one pedal est aussi proposé, mais son calibrage reste perfectible. Enfin, pour son C-SUV, la marque avance une consommation d’énergie comprise entre 17,4 et 18,1 kWh/100 km, qui varie selon les versions.

En France, le Zeekr X voit sa gamme débuter à partir de 37 990 euros en finition Core. Les tarifs grimpent à 42 990 euros pour la version Long Range et même à 47 990 euros pour le haut du panier. Pour l’ensemble de ses modèles, la marque chinoise propose d’ailleurs une garantie (Zeekr Care) de 5 ans ou 100 000 km, qui peut être prolongée de 5 ans et 100 000 km supplémentaires, en respectant le calendrier d’entretien et de maintenance recommandé par Zeekr.