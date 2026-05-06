Les premiers noms du réseau Zeekr en France

Après Geely Auto qui vient de nommer son réseau pour une commercialisation de ses modèles dans les jours à venir, Zeekr, autre marque du constructeur chinois Geely, se lance sur le marché français.

Les consœurs s'appuient sur des stratégies bien distinctes. Geely Auto se présente comme une entité généraliste, tandis que Zeekr veut s'ancrer dans le premium, à l'instar de son positionnement sur le marché chinois.

Zeekr est la dernière marque arrivée dans le portefeuille du constructeur chinois. Elle sera distribuée en France dans 25 points de vente.

En ce qui concerne l'après-vente, le constructeur compte sur une quarantaine d'ateliers "afin de rassurer les clients", présente Rémy Aybaly, directeur de Zeekr France, en marge du salon de Pékin qui a fermé ses portes le 3 mai 2026.

"Dans un premier temps, la marque sera représentée dans le sud de la France avec le groupe Baldassari à Fréjus et à Toulon (83), ainsi qu'avec le groupe Roure à Aix-en-Provence et à Aubagne (13)", poursuit-il.

De son côté, le groupe Pautric "qui souhaite rester dans le premium", précise Rémy Aybaly, représentera le panneau à Lyon (69) et à Rennes (35), tandis que le groupe Como, l'un des plus importants distributeurs Smart de France, autre marque du groupe Geely, ouvrira dans un premier temps un point de vente à Saint-Ouen-l'Aumône (95).

"Nous communiquerons sur d'autres noms en septembre prochain, à l'occasion du Mondial de Paris où nous serons présents", expose le dirigeant. À moyen terme, ce dernier estime que le réseau pourra passer à 50 points de vente en fonction de la réception de la marque par les clients.

Des distributeurs Geely et Zeekr qui se démarquent (pour l'instant)

Si l'on examine ces nominations à la lumière de la carte des premiers points de vente Geely Auto, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de calque possible. Pour rappel, Geely Auto France s'est rapproché d'Auto Réal Group qui ouvrira des sites à Bordeaux (33), Toulouse (31) et Perpignan (66). Baldassari fera de même à Marseille (13), Toulon et Fréjus (83).

La marque chinoise généraliste a également signé avec Como qui la distribuera à Pontoise (95), à Vélizy (78), à Colombes (92), à Fontenay-sous-Bois (94), à Paris XIIe, à Stains (93), à Paris XVIIe et à Port-Marly (78). De son côté, Elypse Autos s'implantera avec Geely Auto à Mulhouse (68), à Belfort (90) et à Épinal (88), tandis que Select Auto couvrira le secteur de La Rochelle (17).

Des standards du premium

Dans le détail, Zeekr demande à ses investisseurs d'ouvrir a minima deux points de vente, avec un showroom de 200 m² et un vendeur dédié.

Si elle ne communique pas sur les montants, elle reconnaît que les standards sont "en adéquation avec l'image que l'on veut donner de Zeekr et de son positionnement comme une alternative face aux premium allemands", indique Rémy Aybaly.

Les raisons qui poussent les investisseurs à prendre une marque totalement inconnue en France ? "Certains d'entre eux ont remarqué le succès de XPeng, glisse le dirigeant. Ils ne veulent pas rater le train en marche." Un discours déjà entendu à l'époque où BYD était à la recherche de distributeurs après l'essor de MG.

Une gamme de quatre véhicules

La gamme débute avec la Zeekr X, un SUV de 4,43 m, proposé à partir de 37 990 euros en prix catalogue et de 394 euros par mois en leasing. Ce modèle est décliné en trois versions avec des autonomies allant de 330 à 415 km.

Viennent ensuite les Zeekr 7GT (break de 4,81 m), Zeekr 7X (SUV de 4,78 m) et Zeekr 001 (shooting brake de 4,95 m), trois modèles respectivement affichés à partir de 45 990 euros, de 52 990 euros et de 59 990 euros. À noter que tous les véhicules sont assortis d’une garantie de 10 ans ou 200 000 km.

D'autres véhicules comme l'imposant SUV 9X ou le monospace 009, dévoilés au dernier salon de Pékin, pourraient faire leur apparition dans la gamme. "Cela serait davantage des véhicules pour «notre image»", précise Rémy Aybaly, conscient du faible potentiel commercial de ce type de modèles en Europe.

Comme Polestar et Lynk & Co, autres marques du groupe Geely, Zeekr s'appuiera-t-elle sur le réseau Volvo ? La réponse est non. "Être distributeur Volvo n'est ni une condition ni une contrainte", explique Rémy Aybaly. Contrairement aux deux autres marques, Zeekr se présente comme "indépendante".