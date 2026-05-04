Farizon pose officiellement ses roues en France

La marque de véhicules utilitaires du groupe Geely débute ses opérations en France avec deux fourgons 100 % électriques : les SV et V7E. Pour assurer leur distribution et leur entretien, Farizon prévoit de s’appuyer sur un réseau composé de 20 points de vente et de 40 ateliers dès la fin de l’année 2026.

En France, le Farizon SV (grand fourgon) est commercialisé à partir de 49 000 euros HT en configuration L2H3. ©Farizon

Longtemps limité à la seule présence de Maxus, le marché français des utilitaires chinois s’ouvre à un nouvel entrant. Farizon, marque de véhicules utilitaires appartenant au groupe Geely, a en effet débuté ses activités commerciales en France, le 30 avril 2026.

Fondée en 2014, cette filiale, encore méconnue dans l’Hexagone, figure pourtant parmi les poids lourds du véhicule utilitaire en Chine. En 2025, Farizon a en effet écoulé un total de 500 000 unités dans le monde, soit tout de même 12,2 % des ventes globales du groupe Geely.

En Europe, la marque chinoise a déjà investi plusieurs marchés depuis 2024, comme le Royaume-Uni, le Benelux, le Portugal, l’Espagne, l’Autriche, la Serbie ou encore la Grèce. En 2026, Farizon franchit une nouvelle étape en faisant officiellement ses débuts en Allemagne et en France.

"La France est en première ligne de la transformation du transport commercial en Europe, et les opérateurs français prennent aujourd’hui des décisions qui définiront leurs flottes pour la prochaine décennie", a déclaré Jack Zhu, vice-président de Farizon Auto International, pour justifier le calendrier du lancement de la marque sur le marché français.

Deux fourgons 100 % électriques

À son lancement en France, Farizon dispose d’une gamme composée de deux véhicules utilitaires 100 % électriques. Il y a donc d’abord le SV (pour SuperVan), un grand fourgon à batterie, équivalent du Renault Master E-Tech, qui aspire à faire le plus gros des volumes.

Le SV est disponible avec deux tailles de batteries fournies par CATL, une de 83 kWh (LFP) et une autre de 106 kWh (NMC), lui permettant de parcourir respectivement jusqu’à 319 et 398 km en cycle mixte WLTP. Farizon avance une consommation de 24,3 kWh/100 km WLTP pour son modèle.

En France, le grand fourgon se limite à deux configurations : L2H3 (11,22 m3) et L3H3 (13 m3). Ses tarifs débutent à 49 000 euros HT en L2H3 (batterie de 83 kWh) et à 53 700 euros HT en L3H3 (batterie de 106 kWh). À titre indicatif, sur les autres marchés où le SV est disponible dans des configurations plus petites, il démarre à 39 900 euros HT.

Plus récent (lancé en Chine en juin 2025), le V7E est donc le deuxième utilitaire proposé par Farizon à son lancement en France, équivalent en taille d’un Renault Trafic E-Tech. Il sera commercialisé uniquement dans sa version L1H1, disposant d’un volume allant jusqu’à 7 m3 et d’une charge utile d’environ 1 243 kg. Deux batteries sont également disponibles, de 50 et 67 kWh, pour une autonomie allant jusqu’à 328 km en WLTP.

Le ticket d’entrée pour la version équipée de la plus petite batterie est fixé à 32 800 euros HT et grimpe à 35 900 euros HT pour le plus gros accu. Pour rassurer ses futurs clients, la marque chinoise accompagne ses deux utilitaires d’une garantie de 5 ans et 200 000 km, et même 8 ans et 400 000 km pour la batterie.

À noter que les versions châssis-cabine du SV feront leur arrivée sur le marché français qu’à partir de 2027. L’année suivante, en 2028, Farizon proposera également une version améliorée de son grand fourgon, ainsi qu’un plus petit utilitaire, équivalent d’un Renault Kangoo E-Tech. En parallèle, le constructeur mène des discussions avec des carrossiers français en vue d’offrir des possibilités de personnalisation à ses utilitaires.

De belles ambitions

Farizon ne manque pas d’ambition en France. La marque chinoise a en effet présenté sa feuille de route stratégique sur cinq ans qui prévoit, entre autres, la mise en place d’un réseau de vente et d’après-vente, reposant sur des partenaires français. Les premiers noms des investisseurs seront communiqués au cours du mois de mai 2026.

Dès 2026, Farizon souhaite donc pouvoir s’appuyer sur un réseau composé de 20 points de vente et de 40 points de service. Le réseau pourra être étendu jusqu’à 50 points de vente et 100 ateliers d’ici à 2028, et même jusqu’à 90 points de vente et 180 ateliers d’ici à 2030.

"Nous ne sommes pas venus en France pour proposer juste un nouveau fourgon. Nous arrivons avec des produits validés de manière indépendante, un écosystème qui répond au coût total de possession des flottes, et un engagement envers ce marché qui se mesure en années et en infrastructures. Farizon est ici parce que la logistique française mérite un partenaire ayant la conviction d’investir et la détermination de s’inscrire dans la durée", a précisé le responsable de la marque pour la France.

Si Farizon se montre ambitieux en ce qui concerne son réseau, la marque l’est aussi en termes de volumes de ventes. Elle prévoit ainsi d’écouler 500 exemplaires dès sa première année de commercialisation, jusqu’à 5 000 unités annuelles d’ici à 2028 et jusqu’à 10 000 ventes par an en 2030.

À titre de comparaison, l’autre fabricant chinois de véhicules utilitaires, Maxus, arrivé en France en fin d’année 2023, n’a enregistré que 1 199 mises à la route en 2025. L’ambition de Farizon paraît grande, d’autant que le marché du véhicule utilitaire dans l’Hexagone est très orienté vers les constructeurs locaux, que sont Renault, Peugeot et Citroën.

Pour le financement de ses modèles, Farizon a d’ailleurs annoncé la signature d’un partenariat avec la BNP Paribas. En revanche, étant donné que les fourgons de la marque sont fabriqués en Chine, ils ne pourront pas être éligibles à l’écoscore et seront donc soumis au régime de base des nouveaux CEE.