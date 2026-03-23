Farizon, marque d'utilitaires du groupe Geely, prévoit d'arriver en France

Après s’être développés dans le véhicule particulier, les constructeurs chinois se lancent désormais à l’assaut du véhicule utilitaire. Jusqu’à présent, il n’y avait que Maxus, marque du groupe SAIC, qui détient également MG, qui était présente sur ce créneau. Mais à l’occasion d’une réunion organisée par le cabinet Inovev lors du JEC, salon international dédié aux matériaux composites, qui s’est récemment déroulé à Paris, la marque Farizon a fait part de son intention de se développer en France.

"Fondée en 2014, Farizon est une marque du groupe Geely spécialisée dans les véhicules utilitaires, le poids lourd et le bus", présente Far Zhang, directeur de Farizon pour le marché français. Ce dernier le connaît bien puisqu'il a auparavant œuvré chez Car East France, premier importateur de MG, puis chez Maxus.

Un million de véhicules en 2030

Le groupe s’appuie sur deux technologies : le 100 % électrique, principalement pour les utilitaires, et l’hybridation à base de méthane pour les véhicules plus lourds. Comme beaucoup de constructeurs chinois, Farizon a une approche très verticale, allant de la transmission aux batteries en passant par le groupe motopropulseur.

En Chine, les premières unités de Farizon ont été commercialisées en 2020. Fin 2025, la marque a mis à la route 162 019 véhicules, se présentant comme le numéro un des ventes sur son segment. Pour 2030, dans le cadre de son plan "30111", Farizon ambitionne de vendre un million de véhicules par an.

Une présence en Europe depuis à peine un an

En Europe, la marque est présente depuis 2025 seulement, et le réseau n’est pas encore réellement structuré. Au Benelux, Farizon est représentée par l’importateur Beherman Motors, dont le réseau est en cours de construction.

En Espagne, la marque est distribuée par le groupe portugais Salvador Caetano, un opérateur très important présent en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Sur ces différents marchés, il distribue 65 marques dont de nombreux acteurs chinois (Chery, GAC, XPeng, Voyah, etc.). La marque dispose en revanche d'un réseau un peu plus installé au Royaume-Uni. On dénombre actuellement huit distributeurs répartis uniquement en Angleterre.

"La France et l’Allemagne seront les prochaines régions à fort potentiel", a présenté Fan Zhang. En Europe, le siège de Farizon Mobility Europe est situé aux Pays-Bas et la marque prévoit un centre de pièces en Allemagne.

60 points de vente

Dans un premier temps, Farizon envisage plus de 60 points de vente et 70 points de service sur le continent, un réseau qui peut paraître très modeste. À titre de comparaison, Maxus est représentée rien qu’en France par environ 70 distributeurs.

La gamme de Farizon sera entièrement électrique et composée de deux véhicules, le SV et le V7E. Disponible en deux longueurs (5 m et 5,50 m), le premier promet jusqu’à 400 km d’autonomie avec une capacité de charge de 1 300 kg, un volume jusqu’à 11 m3 et une capacité de remorquage de 2 000 kg. Il s'agit d'un véhicule concurrent dans l'esprit du nouveau Kia PV5.

Le second, plus récent (lancé en Chine en juin 2025), offre également une longueur de 5 m. Sa capacité de chargement est de 7 m3. Deux batteries, fournies ici par CATL, affichent des capacités de 50 kWh et 67 kWh, avec une puissance de charge en AC de 11 kW. Farizon promet une consommation jusqu’à 329 km. Ce modèle sera disponible au cours du deuxième trimestre 2026.

Pour l'instant, Farizon n'a communiqué sur aucune date de lancement sur le marché français, mais Geely se met actuellement en ordre de bataille pour y commercialiser ses marques. Zeekr et Geely sont annoncées pour ce printemps, tandis que Polestar est distribuée par une partie du réseau Volvo depuis le milieu de l'année dernière.