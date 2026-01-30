Zeekr présente son plan d'action pour le marché français

La marque haute de gamme du groupe chinois Geely arrive en France au cours du deuxième trimestre 2026. Pour s'implanter, Zeekr va s'appuyer sur vingt-cinq à trente concessions et le double pour l'après-vente.

Un showroom Zeekr à Amsterdam aux pays-Bas. ©Zeekr

Après une acalmie en 2025, les constructeurs chinois reviennent en force en 2026. Tandis que Chery, qui commercialisera en mars prochain ses marques Jaecoo et Omoda dans une centaine de points de vente, Geely annonce son arrivée sur le marché français. Le constructeur, qui rappelons-le, est déjà présent en France avec Volvo, Smart, ainsi que Polestar et Lynk & Co, sans oublier Lotus, se lance avec deux marques 100 % chinoises : Zeekr et Geely Auto.

Zeekr sera la première marque mise sur le marché. "Nous commercialiserons nos voitures à partir du deuxième trimestre 2026, présente Rémy Aybaly, directeur de Zeekr France. Nous allons nous appuyer sur un réseau de concessionnaires en recherchant des acteurs bien implantés dans leurs régions."

Pour cette année, la marque compte s'appuyer sur vingt-cinq à trente points de vente, le double en après-vente. "Le SAV fait le succès ou non d'une marque", tient-il à souligner. En 2027, le réseau passera à une cinquantaine de concessions, "ce qui nous permettra d'avoir un maillage suffisant dans un premier temps".

Une distribution indépendante de Volvo

Comme Polestar et Lynk & Co, Zeekr s'appuiera-t-elle sur le réseau Volvo ? La réponse est non. "Être distributeur Volvo n'est ni une condition ni une contrainte", explique Rémy Aybaly. Contrairement aux deux autres marques, Zeekr se présente comme "indépendante". "Je vous rappelle que lors du lancement de Lynk & Co en Europe, l'entretien était réalisé au sein du réseau Volvo, tandis que Polestar est à l'origine le label sportif de Volvo, d'où une proximité toute naturelle avec la marque suédoise", poursuit-il.

Pour l'instant, Zeekr reste assez discrète sur les investissements demandés pour prendre le panneau, si ce n'est un showroom de 200 m² minimum pour exposer quatre véhicules. Comme la plupart des nouveaux entrants, Zeekr se veut pragmatique.

Néanmoins, la marque se positionne sur le marché du premium, elle ne cache pas sa volonté de se démarquer de la concurrence. "Nous promettons une rentabilité positive au bout de 18 mois", présente Rémy Aybaly, se rapprochant ainsi de la stratégie de XPeng, qui a annoncé une rentabilité de son réseau de 0,5 % sur 2025 après seulement dix-huit mois de présence en France.

Geely Auto en approche

Pour les investisseurs, Zeekr n'arrive pas seule. Geely Auto s'apprête également à se lancer en France. Il s'agit de la marque la plus importante du constructeur chinois et elle se présente comme généraliste, à l'instar de MG.

100 % électrique, la gamme sera composée de quatre modèles. La première sera le Zeekr 001, un shooting break du segment E, le véhicule image de la marque. Facturé à partir de 60 000 euros, il viendra concurrencer la XPeng P7+, d'autant plus que la voiture disposera elle aussi d'une batterie de 800 V et d'un temps de recharge de 10 à 80 % en douze minutes.

Le Zeekr X, quant à lui, est un SUV du segment C. Il repose sur la même plateforme que le Volvo EX30, la Lynk & Co 02 et les modèles de chez Smart. Il sera néanmoins plus grand, avec 20 cm de plus que le modèle suédois pour atteindre 4,43 m. "Il sera sous la barre des 38 000 euros", indique Rémy Aybaly.

La gamme sera complétée par le Zeekr 7X, un SUV du segment D, à partir de 53 000 euros, disponible également avec la technologie 800 V et par le Zeekr 7 GT, un crossover facturé sous la barre des 46 000 euros.

1 500 véhicules en 2025

En 2026, Zeekr prévoit de vendre 1 500 véhicules et entre 3 500 et 4 000 unités en 2027, "avec la volonté d'atteindre les 10 000 unités le plus rapidement possible", indique le dirigeant. Pour rappel, Volvo a commercialisé environ 13 000 voitures en 2025.

Une ambition réaliste ? Avec l'arrivée des nouveaux entrants, le marché de l'électrique premium est de plus en plus chargé et la concurrence risque d'être rude. Le positionnement de la marque est en effet assez similaire à celui de XPeng qui vise les cent distributeurs fin 2026 et les 7 200 voitures. Et au sein du groupe Geely, l'arrivée de Zeekr pourrait compliquer le développement de Polestar et de Lynk & Co. Voire de Volvo.

Déploiement en Allemagne et en Europe du Sud

En Europe, Zeekr reste encore très discrète. Présente en Scandinavie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et dans des marchés d'Europe de l'Est (Grèce, Roumanie, Bulgarie, Slovénie et Croatie), la marque n'a écoulé que 5 291 véhicules en 2025, son best-seller étant le 7X (3 172 exemplaires).

À titre de comparaison, Polestar a immatriculé 47 579 voitures. Les volume de Zeekr devraient néanmoins fortement progresser en 2026 car, outre la France, Geely se déploie en Allemagne ainsi qu'en Italie, en Espagne et au Portugal. Le Royaume-Uni attendra la fin de l'année.

Si Zeekr n'arrive qu'avec des modèles électriques, Rémy Aybaly ne cache pas qu'il existe déjà des modèles hybrides rechargeables en Chine, "sur les 8X et 9X, des véhicules du segment E au potentiel commercial assez relatif en Europe, mais qui pourraient être vecteurs d'image". Il n'est pas donc pas improbable que cette technologie descende en gamme.

Quant à une éventuelle production européenne, ce n'est pas d'actualité, ce qui signifie que les voitures sont soumises à la fiscalité. Mais cela pourrait évoluer dans les trimestres à venir. Volvo assemble en effet son EX30 en Belgique et ouvrira une autre usine en 2027 en Slovaquie.