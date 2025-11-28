Pour densifier son maillage, Maxus va déployer un réseau d’agents

Freiné dans le recrutement de nouveaux concessionnaires, Maxus va débuter le déploiement d’un réseau d’une quarantaine d’agents. La marque vise également une croissance d’au moins 50 % de ses mises à la route en 2026.

Maxus devrait atteindre 1 500 immatriculations en 2025. ©Patrice Maurein

Tout ne va pas aussi vite que prévu chez Maxus. Que ce soit en termes de capillarité réseau ou de prises de commandes, le spécialiste chinois des véhicules utilitaires légers est en retard sur ses objectifs.

Les équipes d’Antoine Maria doivent notamment composer avec la morosité ambiante du marché VU, en repli de 7 % à fin octobre 2025. "Nous constatons une légère reprise depuis le mois de septembre, constate toutefois le directeur général de Maxus France. Mais globalement, le marché est compliqué, les clients sont un peu perdus par exemple sur les aspects réglementaires propres aux pick-up, cela n’aide pas."

Plus de 50 investisseurs sous contrat

En 2025, l’objectif était fixé à 3 500 commandes et 70 points de vente. La marque devrait plutôt finir l’année autour des 1 500 unités et le cap des 60 concessionnaires sera passé dans le courant du premier trimestre 2026. "Nous sommes actuellement à un peu plus de 50 investisseurs", confie Antoine Maria.

Le directeur général se dit malgré tout "satisfait" de l’année réalisée avec des mises à la route qui vont progresser fortement par rapport à 2024. "Même si nous sommes un peu en deçà du rythme de croissance que nous avions prévu, nous sommes actuellement à +34 % et nous devrions finir 2025 autour de +50 %", anticipe-t-il.

La croissance s’est faite cette année principalement sur les commerçants, les artisans et les TPE. "Nous sommes quasi exclusivement sur de la croissance réseau, commente Antoine Maria, nous avons fait très peu de grands comptes, contrairement à 2024 où nous avions fait un gros deal avec Leclerc."

Pour la marque, c’est l’assurance d’une croissance plus rentable avec des valeurs résiduelles solides et aucune problématique de buy back. Autre point spécifique, 60 % du mix est réalisé sur des versions électriques, là où le marché tourne à plus de 70 % d’immatriculations de modèles diesel.

"Nous avons des concessions qui ne font quasiment que de l’électrique, alors que nous avons tendance à plus communiquer sur nos offres diesel, car c’est là que se joue une grosse partie du marché", s’étonne Antoine Maria.

Déploiement d'un réseau d'agents

Concernant la croissance plus lente que prévu du réseau, le directeur général voit deux explications. Tout d’abord l’état du marché qui détériore la rentabilité des investisseurs, et ensuite la réticence des partenaires bancaires à accompagner les distributeurs dans leurs souhaits de développement.

"La bonne nouvelle est que des investisseurs qui nous suivent depuis les débuts en 2024 ont décidé de réinvestir dans la marque. Je pense par exemple à Lesaffre LVU qui était à Lille et qui a ouvert à Saint-Omer, à Autopuzz, du groupe Hory, qui était à Lorient et qui s’est implanté à Cavaillon et Apt, ou encore au groupe Jean Lain qui va nous représenter à Chambéry en janvier", souligne le directeur général.

Pour compléter et accélérer son maillage, Maxus a trouvé un autre moyen. Celui du réseau d’agents, un dispositif qu’Antoine Maria a bien connu du temps où il travaillait chez Ford. "À terme, annonce-t-il, nous prévoyons d’avoir entre 30 et 40 agents de proximité. Ils constitueront un point relais pour les expositions de nos produits et pour l’après-vente."

Ce nouveau dispositif, lancé d'ici la fin de l'année, fera l’objet d’un accord tripartite entre le constructeur, les distributeurs en place, et donc les futurs agents. Selon Antoine Maria, "l’idée est de laisser à nos concessionnaires la chance de tenir leur département avec une concession au minimum et des agents pour mailler leur territoire."

Nouveau pick-up T60

Maxus France continuera en parallèle à trouver de nouveaux investisseurs. Le but est de monter à 75 d’ici fin 2026. Toujours à propos de l’année prochaine, l’objectif est de poursuivre sur une dynamique de +50 % minimum en termes de ventes.

La marque pourra compter sur quelques nouveautés pour se développer, à commencer par le nouveau pick-up diesel T60, décliné en double cabine quatre places. Viendront s’ajouter une version L1 sur le Deliver 7 en diesel, des boîtes automatiques ainsi que de nouvelles propositions carrossées sur la gamme.

La montée en puissance de Maxus Lease, opéré en marque blanche avec Arval, est également attendue. Antoine Maria compte également sur le sponsoring pour gagner en notoriété. Pour rappel, Maxus est partenaire du Stade Français et du navigateur Conrad Colman.