Maxus annonce le T60 Max, un nouveau pick-up thermique

Le constructeur chinois de véhicules utilitaires légers cible le segment des pick-up thermiques avec le nouveau T60 Max. Ce modèle double cabine disposant de quatre places est facturé 45 480 euros TTC. Sa commercialisation débutera en octobre 2025.

Maxus étoffe son offre sur le segment des pick-up avec le T60 Max. ©Maxus

Maxus se montre particulièrement actif sur le segment des pick-up depuis le début de ses opérations en France fin 2023. Le constructeur chinois avait dans un premier temps proposé le T90, un modèle 100 % électrique peu convaincant, avant de lancer début 2025 l'eTerron9, son successeur, lui aussi électrique, autrement plus abouti.

Place à présent au T60 Max. Il n’est pas question d’électrique pour ce nouveau venu, mais de thermique conventionnel. Ce pick-up double cabine, doté de quatre places, est équipé d’un moteur diesel 2,0 l de 215 ch (500 Nm de couple). Une mécanique couplée à une boîte automatique ZF à huit rapports. Ajoutez à cela une transmission intégrale intelligente et une garde au sol de 230 mm qui lui permet d’évoluer sur tous les terrains.

45 480 euros TTC

Côté mensurations, le T60 Max est un beau gabarit : 5 395 mm de long, 1 960 mm de large, 3 155 mm d’empattement et 1 870 mm de haut. Doté d’une benne spacieuse (1 485 mm de long, 1 510 de large et 530 mm de haut), le pick-up dispose d’une charge utile de 1 050 kg et affiche un PTAC de 3 250 kg. Quant à sa capacité de tractage, elle s’élève à 3 500 kg.

En sa qualité de pick-up double cabine, le T60 Max est facturé 45 480 euros TTC. La TVA n’est pas récupérable. Il n’est en revanche pas soumis au malus ni au malus au poids au regard de la législation actuellement en vigueur sur les modèles à quatre places. Un moindre mal pour ce modèle homologué à 236 g/km de CO2.

Maxus ne lésine pas sur les équipements de série pour ce modèle. Il est doté de série de deux écrans de 12,3 pouces, de la recharge smartphone sans fil, de ports USB ou encore de sièges avant chauffants et électriques. La seule option au menu est la peinture métallisée. La commercialisation débutera en octobre prochain.