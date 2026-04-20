Geely choisit CA Auto Bank pour le financement de ses véhicules en France

Publié le 20 avril 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

À quelques jours du lancement de ses opérations en France, Geely Auto a trouvé son partenaire financier. La marque chinoise a en effet opté pour Crédit Agricole Auto Bank pour faciliter le financement de ses véhicules sur le marché français.

Le Geely E5, un SUV 100 % électrique, sera l'un des deux véhicules disponibles lors de l'arrivée de la marque en France à la fin du mois d'avril 2026. ©Geely

Geely Auto s’apprête à faire son entrée sur le marché français. Cette nouvelle marque chinoise, qui appartient au groupe éponyme, arrivera en France d’ici à la fin du mois d’avril 2026 avec deux SUV : le Starray EM-i (4,74 m de long), un modèle à prolongateur d’autonomie, et le Geely E5 (4,62 m), un véhicule 100 % électrique. Farizon, marque d'utilitaires du groupe Geely, prévoit d'arriver en France Pour faciliter le financement de ses véhicules dans l’Hexagone, Geely Auto s’allie à Crédit Agricole Auto Bank, filiale de CA Personal Finance and Mobility (groupe Crédit Agricole). Un moyen pour la marque chinoise d’accompagner son déploiement sur le marché français. Dans le cadre de cet accord, CA Auto Bank France mettra donc à disposition de Geely et de son réseau de distribution un large éventail de solutions financières (crédit classique, leasing, location longue durée…), tant pour les particuliers que pour les entreprises. Les deux partenaires travaillent par ailleurs déjà ensemble en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Geely France voit le jour, Jenny Jin aux commandes "Nous sommes fiers d'annoncer notre collaboration avec Crédit Agricole Auto Bank, acteur majeur du financement automobile. Cette alliance renforce notre engagement à proposer des solutions de financement innovantes et accessibles, adaptées aux besoins des clients en France. Ensemble, nous accompagnons la mobilité de demain, en alliant expertise financière et excellence industrielle", a réagi dans un communiqué Jenny Jin, directrice générale de Geely Auto France.

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