Geely France voit le jour, Jenny Jin aux commandes

Une nouvelle marque chinoise s’apprête à faire ses débuts en France. Et pas la moindre. Geely Auto annonce en effet son entrée sur le marché hexagonal pour la fin du mois d’avril 2026.

En amont du lancement des opérations, une nomination clé est rendue publique. Jenny Jin est nommée directrice générale de Geely France "pour accompagner ce lancement et superviser le développement de la marque", précise un communiqué.

"Forte de 20 ans d’expérience internationale au sein de l’entreprise où elle dirigeait récemment les opérations au Royaume-Uni, elle jouera un rôle clé dans la croissance et le positionnement de la marque sur le marché français", est-il ajouté.

Deux modèles attendus

Peu d’éléments sont connus pour l’heure sur les ambitions et les moyens mis en œuvre par la marque. Il est précisé que "cette implantation fait suite aux récents lancements réussis de la marque sur plusieurs marchés européens, renforçant ainsi sa présence dans la région".

Geely est actuellement présent en Espagne, en Italie, en Allemagne et surtout en Europe de l’Est. Son déploiement en France est la suite logique, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Sa gamme européenne se compose de deux SUV, le Starray EM-i (4,74 m de long), un modèle à prolongateur d’autonomie, et le Geely E5 (4,62 m), un véhicule 100 % électrique.

Rappelons pour finir que Geely est déjà présent en France au travers de ses différentes marques. Parmi lesquelles figurent Volvo, Polestar, Lynk & Co. D’autres sont également sur le point de partir à la conquête de l’Hexagone, en l’occurrence Zeekr et Farizon.