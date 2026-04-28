Geely Auto France dévoile ses premiers distributeurs et ses ambitions

Geely poursuit sa vaste offensive dans l’Hexagone avec le lancement officiel, à compter du 29 avril 2026, de sa marque principale sous la bannière Geely Auto France. Les ambitions sont élevées avec 6 000 ventes prévues dès cette année et un objectif de 5 % de part de marché en 2030. Le réseau comptera alors 200 points de vente.

Geely Auto France débute ses opérations le 29 avril 2026 avec deux C-SUV, dont le Starray EM-i. ©Journal de l'Automobile

Après avoir avancé ses premiers pions en France avec Lynk & Co, Polestar et plus récemment Zeekr, sans oublier évidemment des marques installées de longue date comme Volvo et Smart, le groupe Geely avance à présent sa carte maîtresse.

Le 29 avril 2026 marque les grands débuts de Geely Auto France, sa "marque principale", assure Jenny Jin, directrice générale de cette nouvelle entité. Le géant chinois, premier de son marché local au premier trimestre avec 709 000 livraisons, nourrit des ambitions très élevées.

5 % de part de marché en 2030

En 2030, l’objectif de la marque est d’atteindre 5 % de part de marché dans l’Hexagone. Sur un marché à 1,6 million de véhicules, cela représente pas moins de 80 000 unités. Rien que ça. Dès 2026, l’ambition est de livrer 6 000 voitures. Geely vise ensuite 1 % de pénétration en 2027 et 2 % en 2028.

Cela passera évidemment par la constitution d’un vaste réseau de distribution. D’ici la fin de la décennie, ce sont 200 points de vente qui auront pignon sur rue en France. A la fin de l’année, 70 seront déjà ouverts, puis 120 en 2027 et 170 en 2028.

Les premiers contrats ont été signés. Auto Réal Group ouvrira des sites à Bordeaux (33), Toulouse (31) et Perpignan (66). Baldassari fera de même à Marseille (13), Toulon et Fréjus (83).

Geely Auto France a également signé avec Como qui distribuera la marque à Pontoise (95), Vélizy (78), Colombes (92), Fontenay-sous-Bois (94), Paris 12, Stains (93), Paris 17 et Port Marly (78). Elypse Autos ouvrira de son côté à Mulhouse (68), Belfort (90) et Épinal (88), tandis que Select Auto couvrira le secteur de La Rochelle (17).

Showrooms et vendeurs dédiés

D’autres groupes sont sur le point de s’engager, de toutes tailles. La liste passera à 30 sites fin juin, 50 en septembre et donc 70 à la fin de l’année. La marque assure que les investisseurs seront rapidement rentables, sans plus de précisions à ce stade.

Thomas Léonard, directeur commercial et du développement réseau, rappelle également quelques prérequis pour distribuer la marque : "Nous demandons aux distributeurs d’ouvrir un showroom exclusif de 250 m2 minimum et de mettre à disposition un vendeur dédié". Les premières concessions aux standards ouvriront d’ici l’été.

Hors de question également de se trouver à coté de concurrents chinois tels que BYD, MG ou Chery. Les distributeurs Volvo, dont on pourrait penser qu’ils seront en pôle position pour accueillir la marque, ne sont pas prioritaires.

"Nous cherchons des distributeurs qui veulent compléter leur portefeuille avec une offre différente, à la recherche d’un business profitable et d’un partenaire fort et fiable, et avec qui nous partagerons les mêmes ambitions", poursuit le dirigeant.

Deux C-SUV au lancement

L’offensive débute avec deux produits. Le Starray EM-i tout d’abord, un C-SUV "super hybride" de 4 740 mm de long. Il offre jusqu’à 136 km d’autonomie en tout électrique grâce à une batterie de 29,8 kWh en finition haute. Grâce à son générateur thermique, il est donné pour 1 055 km d’autonomie totale.

La gamme débute à 34 990 euros et grimpe à 38 990 euros, des prix très agressifs. Geely Auto France annonce également des offres de LLD allant, selon le niveau de finition, de 366 à 419 euros par mois sans apport (contrat 48 mois et 40 000 km).

Le second produit, également un C-SUV (4 615 mm de long), est le E5. Il s’agit d’un modèle 100 % électrique affichant, selon la taille de la batterie et la finition, entre 430 et 475 km d’autonomie. Il accepte 160 kW en charge rapide, de quoi réaliser le plein de 20 à 80 % en 20 minutes.

Côté tarifs, l’E5 débute à 37 990 euros et s’affiche à 41 990 euros en finition haute. Là aussi, des offres de LLD sont proposées de 399 à 439 euros par mois.

A noter que les deux modèles bénéficient d’une offre de lancement à 299 euros par mois, avec un apport de 10 % sur le Starray EM-i et de 13 % sur l’E5. Les offres de financement sont construites avec CA Auto Bank, notamment Drivalia sur la partie LLD.

90 % des segments fin 2027

Le catalogue est logiquement amené à s’étoffer. Un raz-de-marée se profile puisque Geely Auto France couvrira 90 % des segments de marché dès la fin d’année 2027. Aucun sujet n’a enfin été éludé dans cette phase de lancement. La marque a par exemple ouvert un entrepôt de pièces de rechange dans le Nord, doublé par un centre européen. De quoi livrer les pièces à J+1 partout en France.

Tous les véhicules sont assortis d’une garantie de 8 ans ou 200 000 km, à quoi viennent s’ajouter trois ans d’assistance/dépannage. Geely Auto France insiste enfin sur le contenu de ses véhicules, "au niveau des offres premium". Le niveau d’équipement est très riche dès le premier niveau de finition.

"Notre volonté est de rendre le premium abordable pour le plus grand nombre de personnes", prévient Jenny Lin. La marque assure vouloir faire en sorte que "le premium devienne la norme". La concurrence est prévenue.