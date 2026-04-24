Peugeot lance la reconquête de Stellantis en Chine

Après avoir quasiment abandonné le marché chinois avec ses marques historiques, Stellantis semble de retour sur le premier marché du monde. En effet, Antonio Filosa, le nouvel homme fort de Stellantis, semble vouloir y redevenir un acteur à part entière.

Premier témoignage de cette volonté : Peugeot. Le constructeur français vient en effet de dévoiler deux concepts.

"Le salon de Pékin est aujourd’hui une scène clé pour Peugeot, indique Alain Favey, le patron de la marque. Ce salon automobile ne se limite pas seulement à présenter nos projets de futurs produits, il s’agit de réaffirmer notre ambition."

"Aujourd’hui, nous présentons deux nouveaux concept cars qui illustrent notre vision d’un avenir audacieux pour la marque, en associant un design français félin et le plaisir de conduite à des technologies électriques et intelligentes de tout premier plan, pour la Chine comme pour nos marchés mondiaux", a encore indiqué Alain Favey.

Une gamme Peugeot produite à Wuhan chez Dongfeng

Avec le concept 6, Peugeot livre sa vision "d'une nouvelle génération de berline audacieuse", alors que le concept 8 illustre les futurs SUV du Lion.

Des modèles "produits en Chine pour la Chine, ainsi que pour l’exportation vers les marchés internationaux", précise la marque.

Cette future gamme Peugeot internationale va permettre de renforcer le lien avec Dongfeng, le partenaire historique de PSA (et même actionnaire), puis Stellantis, dans le pays.

Peugeot indique que ces véhicules "combineront le meilleur du design et du dynamisme de conduite Peugeot avec l’excellence technologique de son partenaire Dongfeng, qui assurera leur production sur son site de Wuhan."

Exporter depuis la Chine

Cette annonce de Peugeot donne sans doute quelques indications sur le futur plan stratégique de Stellantis qui sera dévoilé le 21 mai 2026.

Clara Ingen-Housz, directrice de la communication et des affaires publiques de Stellantis, l'a en quelque sorte confirmé au forum Wuhan Goes Global qui se déroulait il y a peu à Paris.

"Nous ajustons notre stratégie pour rester agile et la Chine reste un marché clé pour l’automobile. Stellantis est prêt à tirer parti de l'expertise industrielle de Wuhan pour exporter des véhicules électriques produits à Wuhan vers les marchés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, dans des conditions de qualité et de compétitivité exceptionnelles", a-t-elle affirmé durant ce forum.

Apprendre en Chine

Il est aujourd'hui difficile d'ignorer le premier marché du monde qui est aussi devenu l'épicentre de la voiture électrique.

Au-delà des ventes locales possibles, une présence en Chine est donc l'occasion d'en faire une base d'exportations, mais aussi et surtout, d'apprendre à produire plus vite et moins cher pour le reste du monde.

Même si l'empreinte est différente, le groupe Volkswagen fait la même chose avec son plan "in China, for China", en développant des modèles avec des partenaires locaux (FAW, SAIC…).

Même Renault, qui ne vend pourtant pas en Chine, y a en partie développé sa Twingo et les enseignements locaux vont irriguer les process mondiaux.