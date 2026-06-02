Stellantis va produire trois nouveaux modèles Peugeot à Mulhouse

C'est aujourd'hui au tour de Stellantis de reprendre la main sur la communication concernant ses investissements sur le sol français, après l'annonce en avant-première faite par Emmanuel Macron.

Le constructeur automobile va donc bien investir un milliard d'euros en France. Et l'usine de Mulhouse (68) en est la principale bénéficiaire. 400 millions d'euros seront consacrés au site industriel pour assembler trois nouveaux modèles Peugeot de segment C, dès 2029, comme l'indique le communiqué du constructeur.

Mais il faudra attendre le discours d'Antonio Filosa accompagné de Roland Lescure, ministre de l'Économie, pour en savoir davantage sur les modèles concernés. Le directeur général de Stellantis a rencontré les syndicats pour annoncer la nouvelle.

500 millions d'euros sont destinés à la nouvelle architecture du constructeur présentée lors de son plan stratégique, FaSTLAne 2030, le 21 mai 2026. Car les trois modèles reposeront sur la nouvelle plateforme modulaire STLA One, destinée à accueillir aussi bien des motorisations 100 % électriques qu’hybrides. Peugeot est ainsi la première marque à inaugurer cette nouvelle architecture qui doit servir aussi bien les modèles des segments B, C et D.

Enfin 100 millions environ seront investis dans les sites locaux qui viennent alimenter l'usine de Mulhouse.

C'est également une bonne nouvelle pour le site de Mulhouse dont le taux d'utilisation n'atteint que 60 % environ de sa capacité. Aujourd’hui, le site assemble 460 véhicules par jour, des Peugeot 308 berlines et SW, des 408 et pour quelques jours encore des DS. En 2025, Mulhouse a produit 127 500 véhicules avec deux équipes.