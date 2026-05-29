DS Automobiles passerait sous la responsabilité de Xavier Chardon

La réorganisation des marques françaises au sein de Stellantis se précise. Selon nos informations, DS Automobiles serait désormais placée sous la responsabilité de Xavier Chardon, nommé depuis un an à la tête de Citroën. Une évolution qui confirme le rapprochement opérationnel engagé entre les deux marques sans pour autant remettre en cause l'existence de la griffe premium à la française.

Comme annoncé dans le plan stratégique FaSTLAne présenté le 21 mai 2026 par Antonio Filosa, la hiérarchie apportée dans les marques du groupe Stellantis relègue DS automobiles (mais aussi Lancia) à la place d'une marque centrée sur son marché d'origine.

Jusqu'à présent, DS Automobiles était dirigée par Xavier Peugeot. Lors d'une récente rencontre avec la presse, Emanuele Cappellano, directeur des opérations de Stellantis en Europe élargie, avait déjà laissé entrevoir cette évolution. Le dirigeant avait tenu à rassurer sur l'avenir de DS Automobiles malgré sa réintégration organisationnelle au sein du périmètre Citroën.

Selon lui, cette réorganisation vise avant tout à mutualiser certaines fonctions et à rationaliser les coûts dans un contexte marqué par une forte pression sur la rentabilité. Le groupe avait également écarté l'hypothèse d'une remise en cause du réseau de distribution de DS Automobiles. Emanuele Cappellano reconnaissait toutefois que plusieurs questions restaient ouvertes concernant la future organisation managériale de la marque.

Toujours selon nos informations qui n'ont pas été confirmées par le constructeur, Philippe Narbeburu resterait l'interlocuteur pour le commerce de la marque en Europe aux côtés de Laurent Diot, son homologue pour Citroën.