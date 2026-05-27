Stellantis prépare l’arrivée de modèles full hybrid

Publié le 27 mai 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

À l’occasion de la présentation de son plan FaSTLAne 2030, Stellantis a annoncé son intention de commercialiser 24 nouveaux modèles full hybrid sur les segments B, C et D. Une grande première pour le groupe créé en 2021, qui s’attaque enfin à une technologie aujourd’hui largement dominée par Toyota et Renault.

Les 24 futurs modèles de Stellantis équipés d'une motorisation full hybrid seront issus des segments B, C et D. ©Peugeot

Stellantis va faire son entrée sur le marché du full hybrid. Le 21 mai 2026, lors de la présentation de son plan stratégique FaSTLAne 2030, le groupe dirigé par Antonio Filosa a en effet annoncé le lancement de 60 nouveaux modèles d’ici à la fin de la décennie, dont 24 seront équipés d’une motorisation full hybrid. Stellantis face au casse-tête européen : Emanuele Cappellano défend une stratégie de flexibilité Il s’agirait d’une première pour le groupe Stellantis, né en 2021 de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler (FCA), qui n’a jusqu’ici jamais commercialisé cette technologie. Le constructeur proposait uniquement, via ses différentes marques, des motorisations hybrides rechargeables, microhybrides ou à prolongateur d’autonomie (REEV). Des véhicules des segments B, C et D À ce jour, les détails sur ces nouveaux modèles full hybrid restent limités. On sait en revanche qu’il s’agira de véhicules qui couvriront les segments B, C et D. Ils devraient ainsi logiquement reposer sur la toute nouvelle plateforme multi-énergie de Stellantis, la STLA One, justement pensée pour servir de support à des véhicules issus de ces segments. Cette annonce survient d’ailleurs seulement un mois après celle du retour de la technologie full hybrid chez Volkswagen. Le constructeur allemand prévoit en effet d’équiper ses Golf et T-Roc de cette nouvelle motorisation dès le quatrième trimestre 2026. À plus long terme, cette technologie pourrait être étendue à d’autres modèles à fort volume, ainsi qu’à d’autres marques du groupe Volkswagen. Le full hybrid revient chez Volkswagen Stellantis et Volkswagen viendront ainsi s’ajouter à la liste déjà longue des constructeurs proposant des modèles full hybrid dans leur gamme. Pour rappel, cette technologie est aujourd’hui largement dominée par Toyota à l’échelle mondiale, tandis qu’en Europe, Renault s’impose comme son principal challenger, devant les constructeurs asiatiques, légèrement plus en retrait.

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