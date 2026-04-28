Le full hybrid revient chez Volkswagen

Le constructeur allemand revient sur le marché du full hybrid. Après la discrète Jetta en 2013, Volkswagen va à nouveau proposer cette technologie sur les Golf et T-Roc d'ici la fin de l'année 2026. D’autres modèles VW à fort volumes pourraient suivre. Cette technologie va aussi trouver sa place dans les gammes d'autres marques du groupe.

Les Volkswagen Golf et T-Roc seront les deux premiers modèles à inaugurer la nouvelle motorisation full hybrid de Volkswagen en fin d'année 2026. ©Volkswagen

Après plusieurs propositions qui n'ont pas vraiment connu le succès, comme la Jetta hybride en 2013, Volkswagen va à nouveau proposer une technologie full hybrid.

Dans un premier temps cette nouvelle motorisation équipera les Golf et T-Roc dès le quatrième trimestre 2026. Mais Volkswagen pourrait, par la suite, déployer cette technologie sur d’autres modèles "à fort volumes".

Le full hybrid viendra donc compléter l’offre de motorisations électrifiées du constructeur allemand, aux côtés de l’hybridation légère (mild-hybrid), de l’hybride rechargeable et du 100 % électrique. En parallèle, Volkswagen commercialisera cette année ses premiers véhicules à prolongateur d’autonomie en Chine. Une technologie qui pourrait également être étendue au marché européen.

Chez Volkswagen dans un premier temps

Cette nouvelle motorisation, développée par Volkswagen, associe un moteur à essence turbocompressé (le 1.5 TSI) à deux moteurs électriques et une batterie haute tension NMC de 1,6 kWh. La marque précise que sa technologie full hybrid sera disponible dans deux niveaux de puissance, bien qu’elle n’ait, pour l’heure, pas encore communiquer sur les émissions de CO2.

Volkswagen indique néanmoins que cette motorisation permettra "de rouler plus longtemps en mode tout électrique qu'avec une hybridation légère, ce qui contribue à réduire les émissions de CO2, la consommation et la facture de carburant".

Pour l'heure, les détails de cette nouvelle mécanique n'ont pas été dévoilés, mais le constructeur annonce qu'elle pourra fonctionner selon trois modes. En effet, au mode 100 % électrique à basse vitesse, le système pourra aussi fonctionner en hybride série (les roues restent entrainées par le moteur électrique et le thermique fait générateur) et en hybride parallèle (le moteur thermique entraine les roues et l'électrique vient en soutien).

Groupe Volkswagen oblige, cette nouvelle mécanique devrait aussi rapidement trouver sa place sous les capots de certains modèles des marques cousines, à l'image de Skoda ou Audi.

Pour rappel, les véhicules de flottes d’entreprises sont concernés par deux taxes sur leurs émissions de CO2. Celles-ci prévoient, depuis le 1er janvier 2026, des sanctions financières importantes pour les modèles émettant plus de 105 g de CO2/km à l’échappement.

Pour éviter un surcoût aux entreprises, Volkswagen devra donc viser moins de 105 g de CO2/km pour sa Golf et son T-Roc. À titre informatif, la Toyota Corolla, concurrente de la Golf, avance des émissions de CO2 de 100 g/km, tandis que le Renault Symbioz, l’un des rivaux du T-Roc, promet des émissions comprises entre 98 et 101 g/km.