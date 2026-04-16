Volkswagen corrige le tir avec l’ID.3 Neo

L’ID.3 bénéficie d’une profonde mise à jour esthétique, tant à l’extérieur que dans l'habitacle. Viennent s’ajouter quelques évolutions techniques qui permettent à cette Volkswagen ID.3 Neo d’atteindre 630 km d’autonomie.

Volkswagen revoit sa copie avec l'ID.3 Neo. ©Volkswagen

Volkswagen n’a pas tapé dans le mille avec l’ID.3. La berline électrique, opérationnelle depuis fin 2020, n’a pas eu le succès escompté et a étonnamment réalisé sa meilleure année commerciale en France en 2025, avec 8 415 unités écoulées, au prix d’efforts commerciaux importants.

La marque allemande, consciente des limites de ce modèle, opère le patient plus qu'à l'accoutumée. La mise à jour passe par un remodelage complet de la face avant et par un nouvel intérieur. Ces changements profonds se traduisent aussi par un changement de nom. Il convient désormais de parler de l’ID.3 Neo.

Jusqu'à 630 km d'autonomie

"Tout est nouveau dans l'ID.3 Neo", déclare sans détour Volkswagen, allant jusqu’à évoquer des "améliorations et mises à niveau considérables". Une façon de reconnaître que la première mouture n’était pas à la hauteur.

La face avant est donc totalement remodelée. On remarque le bandeau lumineux courant sur toute la largeur de la calandre ainsi que la présence d’un logo éclairé. Surtout, l’ID.3 Neo ressemble davantage à une Volkswagen, un air de famille qui faisait terriblement défaut jusque-là.

Une fois à bord, les changements sont également perceptibles. Tout est nouveau au niveau de la planche de bord et de la console centrale. Le volant, l’ergonomie, l’écran central ou encore le combiné d’instruments… tout a été repensé. Une rangée de boutons commandant la ventilation fait en outre son apparition sous l'écran central. Volkswagen assure également que les matériaux sont plus qualitatifs.

La mise à jour de l’ID.3 passe aussi par quelques ajustements techniques. L’intégration d’un nouveau moteur de 231 ch lui permet d’atteindre désormais jusqu’à 630 km d’autonomie avec la batterie de 79 kWh. Les autres batteries de 50 et 58 kWh, respectivement animées par le même moteur décliné en 170 et 190 ch, restent d’actualité.

Ouverture des commandes le 16 avril 2026

L’ID.3 Neo se pare enfin de nouveaux équipements, comme l’assistant de conduite semi-autonome connecté avec reconnaissance automatique des feux de signalisation ou encore la conduite One Pedal.

La question est maintenant de savoir si tous ces aménagements se traduiront par une meilleure expérience pour les clients. La dynamique à l’ouverture des commandes, le 16 avril 2026, sera le premier indicateur du succès futur de cette ID.3 Neo.