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Constructeurs

Volkswagen Group : des livraisons électriques dans le rouge

Publié le 14 avril 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Le bilan commercial du premier trimestre 2026 est peu reluisant pour le groupe Volkswagen. Ses livraisons mondiales reculent de 4 %, à 2,05 millions d’unités, avec une pointe à -8 % pour les électriques.
bilan vw 2026
La Skoda Elroq est le modèle électrique le plus livré dans le monde par le groupe VW au premier trimestre 2026. ©Skoda

Les modèles électriques du groupe Volkswagen peinent à convaincre en dehors de l'Europe. C’est ce qui ressort du bilan commercial du constructeur au premier trimestre 2026. Ses livraisons de voitures électriques dans le monde ont chuté de 8 % sur la période, à 200 000 unités.

 

Les Skoda Elroq (29 700 unités), VW ID.4/ID.5 (25 000), Skoda Enyaq (22 100) et autres VW ID.3 (19 600) et Audi Q4 e-tron (15 600) sont surtout prisées en Europe de l’Ouest, où les mises à la route d’électriques progressent de 12 %. Sur le Vieux Continent, les BEV représentent désormais 20 % des ventes.

 

+15 % de commandes en Europe

 

En Chine et aux États-Unis, il en va tout autrement. Les propositions électriques du groupe y baissent respectivement de 64 et 80 %. Ces deux zones sont globalement compliquées au niveau commercial. Au premier trimestre, toutes motorisations confondues, les livraisons reculent de 14,8 % en Chine et de 20,5 % aux États-Unis.

 

Volkswagen stabilise ses volumes mondiaux en 2025 et consolide ses positions en Europe

 

Cela nous amène au bilan général depuis janvier. Il n’est pas reluisant. Les mises à la route du groupe déclinent de 4 %, à 2,05 millions d’unités. Là aussi, l’Europe permet de sauver les meubles avec des livraisons en hausse de 4,7 %, à 983 800 unités. Les commandes y sont également au beau fixe, à +15 %.

 

"Le premier trimestre de l'exercice 2026 est à nouveau marqué par une conjoncture économique défavorable et un contexte géopolitique difficile. Jusqu'à fin mars, le marché de l'automobile accuse un recul à l'échelle mondiale", déplore Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi du groupe en charge des ventes.

 

Nouvelle gamme de citadines électriques

 

Le dirigeant se satisfait toutefois que le groupe ait réussi à conserver sa part de marché mondiale. "Nos chiffres de livraison en Europe attestent d'une dynamique positive à l'œuvre, poursuit-il. Nous affichons à nouveau une solide croissance dans la région, et avons même augmenté la part des véhicules 100 % électriques dans nos ventes."

 

L’arrivée de la gamme de citadines électriques (Cupra Raval, VW ID. Polo…) en Europe et le lancement de modèles électriques spécifiques à la Chine l’incitent également à l’optimisme. Tout comme la hausse de 3 % des commandes à l’échelle mondiale.

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