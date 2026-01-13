Volkswagen stabilise ses volumes mondiaux en 2025 et consolide ses positions en Europe

Avec 4,73 millions de véhicules livrés en 2025, Volkswagen limite le recul de ses ventes mondiales à 1,4 %, portées par l’Europe et l’Amérique du Sud. L’électrique poursuit sa montée en puissance, tandis que les SUV dépassent désormais la moitié des ventes mondiales.

Le T-Cross est le SUV Volkswagen le plus vendu en Europe. ©Martin Meiners

Dans un contexte automobile mondial toujours contraint, la marque Volkswagen a livré près de 4,73 millions de véhicules en 2025, soit un niveau très proche de celui de 2024 (-1,4 %). La performance reflète une forte résistance en Europe et en Amérique du Sud, qui compense en partie le ralentissement observé en Chine et en Amérique du Nord.

Sur le Vieux Continent, les livraisons progressent de 5,1 % à 1,32 million de véhicules, tandis que l’Amérique du Sud affiche une croissance marquée de 18,5 % (568 000 véhicules). À l’inverse, le marché chinois reste sous pression (-8,4 %), soit 2,01 millions de véhicules, et l’Amérique du Nord recule de 8,2 % (544 000 véhicules), pénalisée notamment par les effets des droits de douane à l’importation aux États-Unis.

Le véhicule électrique maintient sa trajectoire

Volkswagen a livré près de 382 000 véhicules 100 % électriques en 2025, un volume quasi stable (-0,2 %) par rapport à l’an passé. L’électrique représente désormais 8,1 % des ventes mondiales de la marque, confirmant son intégration progressive dans le mix produit.

Cette dynamique est particulièrement visible en Europe. En Allemagne, les livraisons de modèles électriques atteignent 93 800 unités, en hausse de 60,7 %, tandis que l’ensemble du marché européen progresse de 49,1 %, à 247 900 unités. L’ID.7 joue un rôle central dans cette croissance. Le modèle haut de gamme de la gamme électrique a séduit 35 000 clients en Allemagne (+132 %) et 76 600 en Europe (+133,9 %), porté par son offre en versions berline et break (ID.7 Tourer).

Anticipant une montée en puissance de la demande électrique, Volkswagen prépare plusieurs lancements majeurs, dont l’ID. Polo, annoncé autour de 25 000 euros, et l’ID. Cross, futur SUV compact électrique de la marque.

Volkswagen reste numéro un en Europe et en Allemagne

Grâce à ces résultats, Volkswagen conserve son statut de leader du marché européen, aussi bien sur les véhicules thermiques que sur l’électrique. En Allemagne, son marché historique, la marque représente 19,6 % des immatriculations toutes motorisations confondues, selon le KBA, en progression de 0,5 point sur un an.

Sur le marché français, Volkswagen termine l’année avec 110 960 immatriculations, représentant 6,8 % du marché, et une part portée à 7,2 % au dernier trimestre. La performance repose notamment sur le succès du nouveau T-Roc, pilier de la gamme SUV.

Les SUV pèsent désormais plus de la moitié des ventes

En 2025, les SUV ont représenté 50,2 % des livraisons mondiales de Volkswagen, en hausse de 5,3 points sur un an. Aux États-Unis, cette part dépasse même 78 %. En Europe, le T-Roc s’impose comme le SUV Volkswagen le plus vendu, avec 201 995 unités (+3,9 %), porté par l’arrivée de sa deuxième génération. Le Tayron, lancé au printemps 2025, confirme également sa traction commerciale, avec 60 700 unités livrées dans le monde.

Pour Martin Sander, membre du directoire en charge des ventes chez Volkswagen, "les résultats 2025 confirment la solidité de la stratégie produit de la marque dans un environnement de marché difficile". Volkswagen entend encore renforcer sa compétitivité en 2026, avec notamment le lancement de plus de dix nouveaux modèles électrifiés en Chine.