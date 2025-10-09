Ces constructeurs qui revoient déjà leurs objectifs d'électrification à la baisse

2035. C’est la date fixée par Bruxelles pour interdire la vente de véhicules thermiques neufs dans l’Union européenne. Dans dix ans, l’Europe, considérée par beaucoup comme le berceau historique de l’automobile, devra donc dire adieu aux moteurs essence et diesel, au profit de motorisations 100 % électriques.

Face à cette échéance, les constructeurs automobiles s'étaient alors lancés dans une course à l’électrification, chacun voulant apparaître comme le meilleur élève, prêt à devancer l’interdiction de 2035. Les annonces ambitieuses se sont multipliées, alors que de nombreuses marques promettaient de tourner la page du thermique avant la fin de la décennie.

Oui, mais voilà, dix ans avant l’heure, l’euphorie retombe et les certitudes s’effritent. Car les ventes de modèles 100 % électriques progressent, mais pas assez vite. Même si, pour la première fois en Europe, plus d'un million de véhicules électriques ont été immatriculés durant le premier semestre 2025, ce qui représente tout de même une hausse de 25 % en un an. Néanmoins, beaucoup de clients hésitent toujours à franchir le pas, freinés par des prix élevés, une recharge jugée parfois longue et compliquée ou encore la crainte d’un marché de l’occasion instable.

Résultat, le marché de l’électrique peine à décoller et de nombreux constructeurs temporisent, revoyant à la baisse leurs objectifs d’électrification, repoussant certaines gammes ou freinant même leurs investissements sur l’électrique. Les marques auraient‑elles visé trop haut, trop vite, par rapport à la réalité du marché ?

Volvo veut prendre en compte les hybrides rechargeables

Volvo, qui était pourtant l’un des premiers constructeurs à viser des ventes 100 % électriques avant la fin de la décennie, a annoncé en septembre 2024 renoncer à sa promesse de basculer dans le 100 % électrique en 2030. Un véritable retournement de situation pour le constructeur du groupe Geely qui était pourtant considéré comme l’un des leaders en termes de transition vers l’électrique.

"Nous sommes convaincus que notre avenir est électrique. Cependant, il est clair que la transition vers l’électrification ne sera pas linéaire et que les clients et les marchés évoluent à des rythmes d’adoption différents. Nous sommes pragmatiques et flexibles, tout en conservant une position de leader du secteur en matière d’électrification et de développement durable", avait alors déclaré Jim Rowan, directeur général de Volvo Cars.

Avec cinq véhicules entièrement électriques commercialisés en Europe (EX30, EX40, EC40, EX90 et ES90) et quatre autres modèles en cours de développement, le 100 % électrique reste un pilier majeur de la stratégie produits de Volvo.

Cependant, en raison de l’évolution des conditions de marché et des demandes des clients, la marque a ajusté ses objectifs pour 2030 qui sont désormais moins ambitieux qu’auparavant.

Pointant également du doigt le manque de bornes de recharge, Volvo s’est donc fixé d’atteindre 90 % de ventes de véhicules électrifiés d’ici à 2030. Ce réajustement prend dorénavant en compte les véhicules hybrides rechargeables, tandis que les "0 à 10 % restants permettront de commercialiser un nombre limité de modèles hybrides légers, si nécessaire", annonce le constructeur.

Si la marque proposera bien une gamme complète de véhicules entièrement électriques avant 2030, les hybrides rechargeables serviront à assurer la transition et permettront à Volvo de passer à l’électrification complète lorsque les conditions de marché s’y prêteront.

Porsche temporise au profit du thermique et de l'hybride

Plus récemment, au mois de septembre 2025, Porsche a également annoncé vouloir freiner sur l’électrique. Le constructeur allemand, propriété à 75,4 % du groupe Volkswagen, a en effet décidé de repousser la sortie de certains de ses futurs véhicules électriques, préférant se concentrer sur le lancement de nouveaux modèles emblématiques à moteurs thermiques et hybrides.

La faible demande des modèles à batterie en est la raison principale, mais la mise en place des nouveaux droits de douane américains et la chute des ventes de Porsche en Chine ont également participé à ce revirement stratégique.

Les modèles thermiques resteront donc disponibles au catalogue plus longtemps que prévu, à l’image des Panamera et Cayenne, qui seront proposés en versions thermiques et hybrides rechargeables jusque "dans la prochaine décennie".

En parallèle, la mise sur le marché de certains modèles 100 % électriques interviendra à une date ultérieure, tandis que la nouvelle plateforme annoncée pour la prochaine décennie est reprogrammée. La nouvelle série de SUV, initialement prévue 100 % électrique, sera finalement lancée dans un premier temps en thermique et hybride rechargeable.

"Nous réorientons Porsche dans son ensemble pour répondre aux nouvelles réalités du marché et aux attentes des clients", a déclaré Oliver Blume, à la fois président du directoire de Volkswagen et de Porsche, dans un communiqué. Avant de poursuivre : "Il s’agit là de la réponse de l’entreprise à la croissance nettement plus lente de la demande de véhicules électriques à batterie."

Mercedes-Benz s'adapte au marché

En pleine tempête, Mercedes‑Benz a, quant à lui, été contraint de revoir une nouvelle fois sa stratégie d’électrification en début d’année 2025. Et pour cause, le constructeur à l’étoile n’a cessé de voir ses bénéfices reculer au cours des deux dernières années. Une contre‑performance qui s’explique notamment par la baisse de ses ventes en Chine, mais aussi par l’essoufflement de la demande pour les modèles à batterie.

La gamme 100 % électrique de Mercedes‑Benz n’a pas été un réel succès d’un point de vue commercial. En 2024, les livraisons mondiales de modèles 100 % électriques de la marque à l’étoile se sont, en effet, effondrées de 23 %, à seulement 185 000 unités.

Alors, si la marque premium allemande avait initialement annoncé la fin du thermique dès 2025 pour ses nouveaux modèles, elle a finalement déclaré vouloir ajuster sa stratégie en fonction des conditions de marché. En 2024, déjà impacté par une baisse de rentabilité, le constructeur avait ainsi annoncé freiner ses investissements dans l’électrique au profit du thermique.

En 2025, Mercedes‑Benz est allé encore plus loin en revoyant à la baisse son ambition de ne vendre que des véhicules entièrement électriques à partir de 2030, décalant cet objectif à 2035. La marque a, en effet, déclaré qu’elle lancerait "davantage de voitures à essence et diesel que de voitures électriques à batterie dans sa nouvelle gamme de produits dans le but de relancer ses marges".

Alfa Romeo trop ambitieux pour 2027

Le constructeur Alfa Romeo, qui avait promis d’en finir avec le thermique en 2027, a également revu ses plans en début d’année. Christine Feuell, directrice d’Alfa Romeo en Amérique du Nord, avait en effet déclaré, le 26 janvier 2025 lors du salon NADA Show, qui réunit les professionnels de la distribution automobile américaine, que la marque italienne avait décidé de revenir à une stratégie multiénergie.

La patronne a, par la suite, confirmé sa déclaration auprès de nos confrères d’Automotive News : "L’élément le plus important de notre feuille de route en matière de produits et de technologies est la transition d’une stratégie 100 % électrique uniquement pour Alfa Romeo à une stratégie multiénergie. Nous avons 110 concessionnaires dans notre réseau américain et il serait très difficile pour eux de survivre avec uniquement un portefeuille de véhicules électriques".

Alfa Romeo avait pourtant annoncé la fin de sa gamme thermique au lendemain de la fusion de Fiat‑Chrysler, sa maison mère, et de PSA, créant Stellantis. Lors de la présentation du plan stratégique, Dare Forward 2030, le constructeur premium italien avait alors acté son ambition de devenir une marque 100 % électrique.

Le Tonale devait alors être le dernier modèle thermique présent au catalogue. Sauf que l’Alfa Romeo Junior, commercialisé depuis 2024, est aussi disponible en motorisation microhybride, en plus des versions 100 % électriques. Il devrait en être de même pour la seconde génération du Stelvio, attendue en 2026.

Opel renonce au tout-électrique en 2028

"À partir de 2028, Opel ne proposera que des voitures électriques sur notre marché principal, l’Europe." Voici ce que déclarait Michael Lohscheller en 2021, alors directeur général d’Opel. Mais quatre ans plus tard, le discours a changé et l’actuel patron de la marque, Florian Huettl, a annoncé en août 2025 que cette échéance n’était plus tenable.

Opel, à l’instar de son compatriote allemand Mercedes‑Benz, va adapter ses plans aux nouvelles conditions de marché. Ainsi, les prochaines générations des Corsa et Astra, respectivement prévues pour 2027 et 2028, ne devraient plus être uniquement électriques, contrairement au plan initial.

Même si Opel dispose déjà d’une gamme complète de véhicules à batterie, celle‑ci se base sur les plateformes multiénergies du groupe Stellantis. Les modèles électriques restent donc au centre de la stratégie d’Opel, mais des motorisations essence, hybrides et hybrides rechargeables seront encore proposées au catalogue au‑delà de 2028.

Ford dénonce un marché de l'électrique instable

Comme d’autres constructeurs, Ford souhaitait basculer sur une gamme 100 % électrique en 2030 pour le marché européen. Mais à l’été 2024, Marin Gjaja, directeur des opérations de Ford Model-E, faisait état, dans un entretien au journal britannique Autocar, d’un changement de plan de la part de la marque américaine.

Le dirigeant de la branche électrique de Ford pointait alors du doigt l’instabilité de la demande de véhicules électriques : "Je ne pense pas que nous puissions nous lancer dans quoi que ce soit tant que nos clients ne décident pas qu’ils y participent et cela progresse à des rythmes différents à travers le monde [...] la réalité nous a fait changer nos plans."

Si Ford dispose d’une gamme de véhicules 100 % électriques presque complète, avec les récentes arrivées de l’Explorer, du Capri ou encore du Puma Gen‑E, la marque à l’ovale devrait désormais miser sur des sorties de véhicules produits sur des plateformes multiénergies. Le prochain modèle n’arrivera pas avant 2027 et il s’agira d’un nouveau véhicule du segment C que Ford proposera en thermique et en électrique.

Volkswagen et Audi misent sur le thermique après 2030

En 2021, Volkswagen et Audi annonçaient vouloir devenir des marques entièrement électriques en Europe à partir de 2033. Le plan stratégique de Volkswagen, baptisé Accelerate, prévoyait même que 70 % des ventes européennes du constructeur soient 100 % électriques d’ici à 2030. Du côté d’Audi, la marque aux anneaux voulait cesser le développement de nouveaux modèles thermiques dès 2026.

Mais face aux ventes de voitures électriques moins dynamiques que prévu, Volkswagen et Audi ont depuis tous deux remis en cause l’échéance de 2033. La première des deux marques envisage, en effet, de prolonger ses modèles thermiques à succès au‑delà de 2030, parmi lesquels figurent notamment les Golf, Tiguan, T‑Roc et Passat. Chez Audi, l’A3 serait également concernée.

Bien que l’électrification reste centrale pour Audi et Volkswagen, les deux constructeurs souhaitent miser sur une transition plus douce, en continuant à investir dans des motorisations hybrides rechargeables.

Stellantis accélère sur l'hybride

Nous avons déjà évoqué précédemment le cas des marques Alfa Romeo et Opel, qui avaient toutes les deux affiché des objectifs d’électrification clairs et ambitieux. Mais en réalité, ce sont toutes les marques du groupe Stellantis qui sont concernées par ce revirement stratégique.

Face au scepticisme électrique, le géant de l’automobile avait, en effet, annoncé l’an dernier le lancement de six nouveaux modèles hybrides 48 V d’ici à 2026 dans le but de "répondre à la demande de ses clients européens".

On peut, par exemple, relever le retour d’une Fiat 500 Hybrid en novembre 2025, qui viendra épauler la Fiat 500e, dont les volumes ne répondent pas aux espérances. Pour rappel, l’usine de Mirafiori (Italie), qui produit la petite italienne, a connu de nombreux arrêts de production en 2024, faute de demandes.

Chez Peugeot, la nouvelle 308 restylée, ainsi que sa déclinaison break SW, présentées fin août 2025, seront également toutes les deux proposées en hybridation légère 48 V, aux côtés des motorisations hybrides rechargeables et 100 % électriques. Il en va de même chez DS Automobiles avec sa nouvelle N° 4, alors que la marque prévoyait à l’origine de sortir uniquement des modèles à batterie dès 2024.