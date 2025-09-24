Audi France en tournée pour dynamiser la revente des VO électrifiés

Les équipes d'Audi France et de Volkswagen Mobility Solutions vont faire du covoiturage. Entre le 23 septembre et le 4 octobre 2025, elles parcourront la France à la rencontre de tous les concessionnaires de la marque aux anneaux. Une tournée en neuf dates qui aura comme sujet principal la revente de voitures d'occasion à l'heure des grands défis technologiques et économiques.

Et dans leurs bagages, les cadres de la filiale du constructeur apportent des concepts concrets. À commencer par l'instauration des espaces dédiés aux voitures électriques et hybrides rechargeables. "Jusqu'à présent, toutes les énergies se mélangeaient sur le parc de voitures d'occasion. Désormais, les VE et les PHEV auront un coin attribué pour être mis en scène", explique François Larher, directeur des ventes flottes et voitures d'occasion d'Audi France.

Dans les faits, cela se traduira donc par un réagencement des voitures en concession et la mise en place de la PLV, mais aussi par la démocratisation des tests de l'état de santé de la batterie (SOH) et l'affichage des résultats, puis enfin par la création d'offres spécifiques de la part de la captive financière. Et François Larher d'assurer que l'investissement sera très faible pour les distributeurs mais très visuel pour les clients.

Rotation à plus de 160 jours sur les VE et PHEV

Cette initiative trouve évidemment sa raison dans la montée en volume des voitures électriques et hybrides rechargeables. Des exemplaires qui ont souvent pour origine les activités propres du constructeur auprès des flottes.

En ce mois de septembre 2025, Audi France rapporte que 650 VE et PHEV comptent dans les stocks du réseau, soit autour de 10 % de la liste. François Larher se montre confiant sur la saine évolution en fin d'année d'un point de vue commercial. Mais Audi France doit se préparer car la moitié des VN livrés aux flottes cette année avait une motorisation électrique.

Or, les reventes d'occasion se limitent encore à une pénétration de 13 % des PHEV et 3 % des VE, selon le directeur d'activité. Si bien que la marque aux anneaux n'échappe pas aux difficultés de rotation. Tandis que la moyenne se situe à 100 jours toutes énergies confondues, elle s'envole au-dessus des 160 jours pour les voitures à batterie (PHEV + BEV). "D'où la nécessité d'aider le réseau", insiste François Larher.

Des distributeurs qui devront s'aider eux-mêmes avant tout. En se formant d'abord. Sur ce point, des améliorations ont été notées par la direction nationale. Les concessionnaires jouent plus aisément le jeu des défis ponctuels lancés par la marque et la captive. "Ces dernières semaines, ajoute François Larher comme une preuve du gain de maturité, des distributeurs ont été demandeurs de voitures électriques pour leur parc".

Reste à mesurer combien de clients venus chercher un moteur diesel ont été convaincus de repartir avec une voiture électrifiée. Ce qui reste un objectif stratégique de la direction d'Audi France, alors que l'appétit pour le gazole remonte en flèche.

44,8 VO en stock par concession

Parlant d'objectif, Audi France suit toujours une trajectoire acceptable. Pour évaluer sa performance, la marque définit un marché des voitures d'occasion de 0-8 ans animé par douze concurrents premium. Un segment qui totalisait, selon François Larher, 1 560 000 unités à fin août en France, en déclin de 8 %.

Nous sommes aussi plus à l'aise avec les VE et les PHEV en termes de pilotage des prix

De manière isolée, Audi a concerné 66 376 transactions BtoC sur l'ensemble des huit premiers mois, soit 7,8 % de moins que l'an passé. Le réseau Audi Occasion Plus a un peu mieux résisté à ce mouvement de dégradation, en cumulant 24 700 reventes sur la période (-6 %). Il est de fait parvenu à gagner 0,6 point de pénétration pour revendiquer 36 %. Pour mémoire, il est question de franchir le palier des 40 % à moyen terme.

Depuis 2024, le stock a été reconfiguré à la baisse. Il est ainsi passé de 8 500 à 6 500 unités. Une mesure prise par les concessionnaires dans l'optique d'amoindrir l'impact financier. Rappelons que le maillage d'Audi se compose de 145 points de vente, détenus par 57 investisseurs, dont 27 d'entre eux ne possèdent qu'une affaire, d'après les données compilées par Le Journal de l'Automobile pour le Top 100 des groupes de distribution. Cela revient donc à une moyenne de 44,8 VO par site.

Les partenaires d'Audi ont pu jouer sur un autre levier en même temps. Et François Larher d'avancer que la marge contributive de l'activité VO a progressé de 7 % sur un an, en raison de la stabilisation des prix. "Nous sommes aussi plus à l'aise avec les VE et les PHEV en termes de pilotage des prix. En grande partie parce que notre connaissance du rythme de dégradation des batteries nous donne la possibilité de mieux gérer les courbes de valeurs résiduelles", précise-t-il.