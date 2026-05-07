Le gain de volume ne soulage pas Polestar de la pression financière

La trajectoire commerciale s'inscrit toujours à la hausse pour Polestar. La marque suédoise de voitures électriques vient d'achever un premier trimestre 2026 intéressant, selon un bilan rendu public par le constructeur, le 7 mai 2026. Avec un total de 13 126 livraisons de véhicules neufs dans le monde, la marque détenue par Geely a accru ses ventes de 7 % par rapport à l'an passé à la même époque.

La croissance des livraisons repose sur plusieurs leviers, à commencer par le réseau de distribution qui continue de s'étoffer. En plus d'avoir étendu son empreinte mondiale, 19 nouveaux points de vente ont été ouverts au cours du trimestre par Polestar, portant le total à 230. La marque le doit à 172 partenaires distributeurs, dont 14 nouveaux ont été activés depuis début 2026. Les points de service, assurés via les centres Volvo Cars, atteignent 1 241 implantations dans le monde.

Outre la représentativité, la montée en puissance de la Polestar 4 contribue également à la dynamique commerciale. Le SUV coupé de 4,84 m est venu compléter la gamme pour conquérir d'autres franges de la clientèle. Mais en termes de mises à la route, le trimestre de Polestar a été marqué par la forte progression des véhicules internes : leur volume a bondi de 78,3 % en un an, passant de 406 à 724 unités.

Dans le même temps, les ventes externes assorties d'obligations de rachat ont quasiment doublé (+92,3 %), de 182 à 350 unités, portées principalement par l'activité commerciale sur le marché allemand. Ces deux typologies de vente, si elles gonflent les volumes, ne génèrent pas nécessairement de revenus directs pour Polestar.

Un chiffre d'affaires en stagnation

S'il y avait matière à sabrer le champagne, la direction de Polestar devra encore attendre. En effet, le chiffre d'affaires reste quasi stable à 633 millions de dollars (+0,2 % par rapport aux 632 millions du T1 2025).

La hausse des volumes et les effets de change favorables sur la livre sterling et l'euro ont compensé une érosion marquée des prix de vente, un mix produit moins favorable et une baisse des revenus liés aux crédits carbone : 21 millions de dollars au T1 2026 contre 29 millions un an plus tôt, dont 17 millions comptabilisés en revenus et 4 millions en autres produits opérationnels.

La marge brute a basculé dans le rouge en passant de +10,3 % en 2025 à -3,2 % cette année, soit une dégradation de 13,5 points de pourcentage. En termes absolus, la perte brute s'établit à 20 millions de dollars, contre un bénéfice brut de 65 millions au T1 2025. La marge brute ajustée (non-GAAP) suit la même trajectoire, à -3,3 % contre +10,3 %. Les efforts continus de réduction des coûts des produits et la montée en puissance de ladite profitable Polestar 4 n'ont pas suffi à compenser les vents contraires.

La perte nette s'établit à 383 millions de dollars, soit plus du double de celle enregistrée au T1 2025 (166 millions, -130,7 %). Cette dégradation s'explique en partie par l'impact des fluctuations du yuan chinois sur les passifs opérationnels et financiers, mais aussi par une hausse des charges commerciales, liée à la croissance des volumes et à des coûts ponctuels de personnel, ainsi qu'à un calendrier de dépenses marketing défavorable. Les charges R&D, en revanche, sont restées stables.

L'Ebitda ajusté ressort alors à -235 millions de dollars, contre -96 millions au T1 2025, soit une dégradation de 144,8 %. Ce chiffre reflète la perte brute et les effets de change négatifs sur les passifs opérationnels qui se cumulent aux éléments précédemment mentionnés.

Une trésorerie en recul, malgré des refinancements massifs

La trésorerie du constructeur s’établit à 676 millions de dollars à fin mars, contre 1,159 milliard de dollars trois mois plus tôt. Cette baisse s’explique principalement par les pertes opérationnelles, les besoins en fonds de roulement et le remboursement de certaines lignes de financement.

Pour sécuriser sa liquidité, Polestar a toutefois renforcé sa structure financière au cours du trimestre. Plus de 1,4 milliard de dollars de facilités de financement ont été renouvelés et le groupe a levé 700 millions de dollars de nouveaux capitaux auprès de plusieurs établissements financiers internationaux.

Les actionnaires historiques continuent également de soutenir le constructeur. Geely et Volvo Cars ont accepté de convertir environ 639 millions de dollars de prêts en capitaux propres. Volvo Cars a, par ailleurs, prolongé jusqu’en 2031 un prêt actionnaire de 726 millions de dollars. Polestar indique enfin respecter l’ensemble de ses engagements financiers à fin mars 2026.

Toujours le pari de l'offensive produit

Sur le plan commercial, Polestar confirme une feuille de route ambitieuse : une nouvelle variante de la Polestar 4 est attendue en fin d'année, une refonte complète de la Polestar 2 est prévue pour début 2027, et le SUV compact Polestar 7 – dont la production est envisagée en Europe – est annoncé pour 2028, aux côtés du roadster Polestar 6.

Le filiale de Geely cherche désormais à élargir sa clientèle vers des segments plus rentables, tout en poursuivant l’optimisation de ses coûts industriels. Dans un marché électrique de plus en plus concurrentiel, marqué par la pression des prix et les tensions géopolitiques sur les chaînes d’approvisionnement, la capacité de Polestar à conjuguer croissance des volumes et retour à la rentabilité restera l’un des principaux enjeux des prochains trimestres.