Volvo monte au capital de Polestar

La galaxie du chinois Geely continue de s'organiser. En effet, après avoir fait de Volvo l'importateur exclusif de Lynk & Co en Europe, la marque suédoise contrôlée par Geely va maintenant grimper à 20 % du capital de Polestar.

Cette montée au capital est due à la conversion d'un prêt de 300 millions d'euros (339 millions de dollars) qui va permettre à Volvo Cars de détenir 19,9 % des actions, contre 9,8 % précédemment.

Volvo Cars conserve 661 millions de dollars de prêt convertible en actions et l'échéance de ce prêt est repoussée à fin 2031.

Le groupe suédois annonce par ailleurs qu'il va centraliser la production du modèle Polestar 3, actuellement produit aux États-Unis et en Chine, dans l'usine américaine de Ridgeville, près de Charleston, en Caroline du Sud.

"La décision de centraliser la production mondiale de la Polestar 3 à Charleston permet aux deux entreprises de réaliser des gains d'efficacité, tout en soulignant notre confiance dans cette usine et le rôle qu'elle joue au sein de notre réseau de production", a déclaré Hakan Samuelsson, directeur général de Volvo Cars cité dans le communiqué.

L'usine américaine de Volvo Cars est déjà un pôle de production mondial pour le SUV électrique Volvo EX90. Le constructeur avait annoncé dès avril 2024 qu'il renforcerait sa production américaine pour éviter les taxes à l'importation imposées par l'administration Trump.

Polestar a enregistré de lourdes pertes depuis plusieurs années pour se développer, rencontrant des difficultés sur un marché électrique hésitant, et face à une concurrence acérée.

La marque basée à Göteborg en Suède avait annoncé en novembre 2023 un plan de réduction de ses coûts afin notamment d'améliorer sa rentabilité aux États-Unis et un recentrage sur quelques marchés clés.

Volvo Cars avait par ailleurs annoncé en février 2024 que la marque serait désormais financée uniquement par sa maison mère, le groupe chinois Geely. (avec AFP)