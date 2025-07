Polestar va produire son futur SUV compact en Slovaquie grâce à Volvo

Le Polestar 7 sera produit dans l’usine Volvo de Kosice, en Slovaquie. Le lancement de ce SUV compact premium est prévu pour 2028.

Volvo va produire le Polestar 7 en Slovaquie à compter de 2028. ©Volvo

C’est officiel. Le Polestar 7 sera produit en Europe, dans l’usine Volvo de Kosice, en Slovaquie, comme cela était pressenti depuis plusieurs mois. Le constructeur détenu par Geely proposera ainsi pour la toute première fois un modèle assemblé sur le Vieux Continent.

Il faudra toutefois patienter puisque ce SUV compact premium ne verra pas le jour avant 2028. Les synergies seront au rendez-vous puisque ce modèle utilisera la même architecture que les modèles Volvo qui seront produits à ses côtés. Il partagera notamment les mêmes batteries et moteurs électriques, notamment avec le futur EX60.

"Travailler avec Volvo Cars pour développer et produire le Polestar 7 en Europe est une opportunité unique de renforcer notre position sur notre marché domestique", déclare Michael Lohscheller, directeur général de Polestar.

"Nouvelles références dans le segment"

L’ancien patron d’Opel ajoute qu’avec "son design et ses caractéristiques de conduite sportive, le Polestar 7 établira de nouvelles références dans le segment des SUV compacts haut de gamme."

Chez Volvo, qui débutera la production de modèles électriques dans cette toute nouvelle usine à compte de 2026, la satisfaction est également de mise. Pour Hakan Samuelsson, PDG de la marque : "Notre partenariat avec Polestar pour le développement et la production du Polestar 7 souligne la manière dont Volvo Cars et Polestar continuent à exploiter les synergies pour fournir de manière efficace des véhicules exceptionnels à nos segments de clientèle respectifs."

Précisons que l'usine est actuellement en cours de construction et que sa capacité de production sera de 250 000 véhicules par an. Pour Volvo, ce site dédié exclusivement aux modèles électriques représente un investissement de 1,2 milliard d'euros.

Rappelons que Polestar, après avoir connu de sérieuses difficultés financières et commerciales, entend repartir de l’avant. La marque vient notamment de débuter ses opérations en juin 2025 en France avec les Polestar 2, 3 et 4. Les dirigeants visent une dizaine de points de vente d’ici à la fin de l’année et entre 25 et 30 en 2026.