Le Polestar 7 sera produit en Europe

La marque premium 100 % électrique scandinave va multiplier les lancements de produits dans les prochaines années. La direction attend beaucoup du SUV Polestar 7 pour renouer avec la croissance, mais également avec la rentabilité. La marque née pour concurrencer Tesla n'a pas réussi la percée promise, et le titre en Bourse est au plus bas.

Arrivé en octobre 2024 à la tête de Polestar, Michael Lohscheller vise une hausse de 35 % des ventes en trois ans. ©Polestar

Le trou d'air, c'est terminé. C'est le message de Polestar qui vient d'essuyer deux années d'errance commerciale. En 2024, la marque a vendu 54 000 unités, soit un niveau jugé décevant par les marchés.

Née dans l'esprit Volvo, mais désormais 100 % Geely, la marque suédoise 100 % électrique va accélérer son développement et vient d'annoncer qu'elle produira le Polestar 7 en Europe. D'après des rumeurs de presse, ce SUV compact devrait élire domicile dans la future usine de Kosice, en Slovaquie, en cours de construction et dont les capacités totales devraient atteindre les 250 000 véhicules.

Une usine toute neuve

Cette usine, d'un coût de 1,2 milliard d'euros, verra le jour en 2026 et sera contrôlée par Volvo qui se chargera donc de sous-traiter la production de ce modèle ambitieux. Polestar estime que le 7 devrait se positionner sur le "segment le plus rentable et à la croissance la plus rapide du monde", dans un communiqué publié le 16 janvier 2025.

Michael Lohscheller, arrivé en octobre dernier à la tête de Polestar, veut reprendre le rythme des lancements commerciaux. En 2024, la marque a lancé les Polestar 3 et 4, et la 5 doit arriver courant 2025.

L'ancien patron d'Opel, passé par Vinfast, vise une augmentation des ventes de plus d'un tiers dans les trois prochaines années. Il a indiqué que les prises de commandes avaient déjà bondi de 37 % lors du dernier trimestre 2024.

Une action réduite à quelques dizaines de cents

Lancée en 2017, Polestar a longtemps souffert d'une gamme restreinte à un seul modèle, la Polestar 2, présentée en 2019, malgré les promesses de la direction. La marque avait été créée avec l'ambition de devenir l'anti-Tesla en misant sur le design épuré façon scandinave et la robustesse de sa maison mère, Volvo.

C'est sous cette casquette de "Tesla killer" que Polestar avait suscité l'engouement en 2021 lors de son introduction en Bourse, avec une capitalisation qui est montée jusqu'à 20 milliards de dollars. Mais la déception des résultats a fait plonger le titre dans les abîmes. Aujourd'hui, l'action ne vaut plus que quelques dizaines de cents...