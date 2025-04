Polestar lève le pied en Chine

La marque du groupe Geely a annoncé vouloir réduire sa présence en Chine, en fermant des points de vente et en quittant sa coentreprise locale dédiée aux véhicules électriques. Polestar préférerait en effet recentrer sa stratégie sur certains marchés en Europe, notamment la France où le constructeur prévoit de démarrer ses activités courant 2025.

En raison de la forte concurrence en Chine, Polestar n'a vendu que 3 120 véhicules sur place, soit une poignée comparée aux 44 850 exemplaires écoulés dans le monde. ©Polestar

Alors qu’elle se prépare à investir le marché français en 2025, la marque de véhicules électriques Polestar a annoncé, en parallèle, vouloir réduire sa présence en Chine. Le constructeur appartenant au groupe Geely prévoit donc non seulement de fermer des concessions dans le pays, mais aussi de quitter sa coentreprise locale de vente de véhicules électriques.

Selon le directeur général de Polestar, Michael Lohscheller, la marque aurait en effet décidé d'adopter une stratégie différente sur le plus grand marché automobile du monde. "Il est tout à fait normal que nous ayons des approches différentes sur les différents marchés et bien sûr, le marché chinois reste compétitif", a-t-il déclaré, ajoutant que Polestar restera toujours engagé en Chine et y voit des opportunités à long terme en tant que marque.

Se concentrer sur l’Europe

Si la marque du groupe Geely a enregistré une croissance de 76 % de ses ventes au premier trimestre 2025, l'entreprise a en revanche connu une année 2024 difficile, marquée par une demande décevante pour les modèles Polestar 3 et 4. En Chine, Polestar a également été confronté à une concurrence féroce menée par les constructeurs automobiles locaux comme BYD, et ne présente donc plus que dix points de vente dans le pays.

Interrogé sur la possibilité que la marque déplace ses ressources hors de Chine, son directeur général a tout de même tenu à rappeler qu'il était important de "prendre conscience que Polestar est encore une jeune entreprise." Avant d’ajouter : "Nos ressources sont évidemment limitées. Nous constatons une forte croissance en Europe."

Bien que la Chine soit le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques, Polestar n'y a vendu qu'environ 3 120 voitures particulières en 2024, selon les données du China Automotive Technology and Research Center. À titre de comparaison, la marque de véhicules électriques a écoulé un total de 44 850 exemplaires dans le monde l’an dernier.

"Nous sommes engagés sur le marché chinois, mais nous devons prioriser certains marchés", a déclaré Michael Lohscheller, tout en citant le Royaume-Uni et la France comme deux régions dans lesquelles les ventes sont en croissance. "Nous accordons donc évidemment la priorité à certaines choses", conclut-il.