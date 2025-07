Les ventes de véhicules chinois ont dépassé les 200 000 unités sur les quatre premiers mois de l'année 2025 en Europe

Malgré les taxes sur les véhicules électriques, les marques chinoises voient leurs ventes exploser depuis début 2025 en Europe. En seulement quatre mois, les immatriculations ont représenté la moitié de celles de l'an passé.

Le MG ZS est le modèle chinois le plus vendu en Europe. ©MG Motor

Selon le cabinet Inovev, les ventes de voitures chinoises en Europe (+ Royaume-Uni, Suisse et Norvège) ont continué à augmenter en 2025, puisqu'on dénombre 208 000 unités sur les quatre premiers mois de l'année, contre 115 000 sur la même période en 2024. Cela représente une augmentation de plus de 80 %.

À ce rythme, Inovev estime que les ventes de voitures chinoises en Europe (sans compter les voitures européennes importées de Chine) pourraient représenter entre 600 000 et 700 000 unités sur l’ensemble de l’année 2025, contre 417 000 en 2024, 368 000 en 2023, 200 000 en 2022, 82 000 en 2021 et 36 000 en 2020. Il semblerait que, malgré les hausses des taxes européennes appliquées sur les voitures chinoises électriques, la progression reste très forte.

Le MG ZS est la voiture chinoise la plus vendue en Europe

Dans le détail, les ventes de voitures chinoises 100 % électriques (BEV) ont augmenté de 40 % sur les quatre premiers mois de 2025. Ce sont les voitures hybrides non rechargeables (FHEV) et hybrides rechargeables (PHEV) qui ont vu leurs ventes augmenter le plus, mais leur volume de ventes cumulé représente moins que le volume de ventes des voitures électriques : 66 305 unités contre 68 236, toujours entre janvier et avril 2025. À noter que la MG ZS est le véhicule chinois le plus vendu en Europe sur cette période.

Néanmoins, les voitures thermiques (incluant MHEV) représentent la plus grosse part des ventes de voitures chinoises en 2025, avec 74 505 unités, en hausse de 24 % sur 2024. Le marché italien et espagnol sont particulièrement friands de ces modèles. "Globalement, les ventes de voitures chinoises en Europe se répartissent en trois parties relativement comparables sur les trois types de motorisation", résume le cabinet Inovev.