Les certificats d’économies d’énergie arrivent chez Alphabet France

Le loueur longue durée s’associe à Capital Energy pour déployer le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Grâce à ce partenariat, les entreprises clientes d’Alphabet France peuvent désormais bénéficier d’une remise versée à la livraison de leurs véhicules électriques.

Les clients d'Alphabet France ayant souscrit à un contrat de LLD d'au moins 24 mois peuvent désormais bénéficier d'une prime CEE. ©Alphabet

Après Arval et Ayvens, c’est désormais au tour d’Alphabet France de proposer les certificats d’économies d'énergie (CEE) à ses clients. La filiale française du loueur longue durée s’est pour cela associée à Capital Energy, une entité de Bureau Veritas France spécialisée dans le conseil.

Grâce à ce partenariat, les entreprises clientes d’Alphabet France peuvent désormais bénéficier d’une remise versée à la livraison de leurs véhicules électriques, à condition que la durée du contrat de LLD soit d’au moins 24 mois. Le montant de la prime dépend alors de la taille de la flotte totale (plus ou moins 100 véhicules) et de la nature du véhicule électrique (VP ou VUL).

Outre l’aide financière, cette collaboration permet également aux clients d’Alphabet France de s’appuyer sur les process développés par Capital Energy pour la constitution et la gestion des dossiers CEE, leur garantissant ainsi une stabilité dans la durée du montant des primes CEE, entre la commande du véhicule électrique et sa livraison.

"Nous sommes heureux de pouvoir proposer à nos clients ce dispositif développé avec Capital Energy : dans un contexte où la fiscalité et la réglementation automobile prennent une place de plus en plus importante, il représente une solution concrète pour les accompagner dans leur transition énergétique. Ce partenariat illustre notre engagement à offrir des alternatives durables et efficaces, tout en répondant aux défis actuels du secteur de la mobilité", déclare Julien Chabbal, directeur général d’Alphabet France.